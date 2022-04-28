Haberler Yaşam Emekli ve memur maaş zammı için kritik gün! Temmuz ayı 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 28.04.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 13:55

Emekli ve memur maaş zammı için kritik gün! Temmuz ayı 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz ayında emekli ve memurlara uygulanacak olan maaş zammı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili önemli detayları 1 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu. Enflasyon oranları göz önüne alınarak maaşlarda uygulanacak olan artışlarla ilgili olarak "Temmuz zammı ile 2022 Emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ocak 2022'de emeklilere verilen en düşük maaş yapılan sosyal refah düzenleme ile birlikte yüzde 66 artış ile 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti. Peki, 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler ve detaylar...