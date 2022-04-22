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Haberler Yaşam EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI için nefesler tutuldu! Maaşı 2500, 3293, 6429 TL olan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 22.04.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 14:02

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI için nefesler tutuldu! Maaşı 2500, 3293, 6429 TL olan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayım şimdiden başladı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlanan maaşlarda yılın ilk yarısına göre yeni zam oranı bekleniyor. Yıl başında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 artmıştı. Bu noktada "2022 Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk 3 aylık enflasyon oranlarının netleşmesiyle emeklilerin yüzde 22.81 zam alması netleşmişti. Peki, 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler...

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI için nefesler tutuldu! Maaşı 2500, 3293, 6429 TL olan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü maaşlara uygulanacak olan Temmuz zammına çevrildi. Bilindiği üzere bu zam yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları göz önüne alınarak gerçekleştiriliyor. Şimdilik gelen ilk veriler ışığında maaşlara 22.81 zam yapılması neredeyse netleşti. "2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları ise bu noktada yanıt arıyor. İşte memur ve emekli maaş zammına dair tüm gelişmeler ve detaylar...

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI için nefesler tutuldu! Maaşı 2500, 3293, 6429 TL olan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Enflasyonun nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak.

6 AYLIK ENFLASYONA BAKILIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 arttı. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik ocak ayı toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam yapıldı. Memur emeklilere ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor.

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EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI için nefesler tutuldu! Maaşı 2500, 3293, 6429 TL olan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor. Ocak-haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor. Emekliler, Kurban Bayramı nedeniyle temmuz ayında zamlı aylıkla beraber bayram ikramiyesi alacak.

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI için nefesler tutuldu! Maaşı 2500, 3293, 6429 TL olan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Gelecek üç aylık dönemde enflasyon sıfır bile çıksa yüzde 22.80 artış kesinleşmiş oldu. Temmuz ayında emekli ve memur için taban aylıklar da yükselecek.

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI için nefesler tutuldu! Maaşı 2500, 3293, 6429 TL olan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

15 TEMMUZ'DA ALINACAK

Memur ve memur emeklileri de ocak ayında 2.5 puanlık ek zamla beraber yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı aldı. Memurlar, temmuzda yine yüzde 7 oranında sözleşme zammı alacak. Temmuzda yüzde 7.5 oranındaki ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon tutarında fark ödenecek.

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