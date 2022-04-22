Haberler Yaşam EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI için nefesler tutuldu! Maaşı 2500, 3293, 6429 TL olan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 22.04.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 14:02

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI için nefesler tutuldu! Maaşı 2500, 3293, 6429 TL olan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayım şimdiden başladı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlanan maaşlarda yılın ilk yarısına göre yeni zam oranı bekleniyor. Yıl başında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 artmıştı. Bu noktada "2022 Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk 3 aylık enflasyon oranlarının netleşmesiyle emeklilerin yüzde 22.81 zam alması netleşmişti. Peki, 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler...