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Haberler Yaşam Emekli zammı için kritik açıklama || En düşük en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 25.12.2021 08:19 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 09:52

Emekli zammı için kritik açıklama || En düşük en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşları açıklandı mı?

Emekli zammı ile ilgili son gelişmeler, binlerce vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Asgari ücret 2022 zammının belli olmasının ardından gözler emekli maaşı için gelecek açıklamalara çevrildi. Bu kapsamda; "En düşük en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşları açıklandı mı?" sorularına yanıt aranırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte emekli zammı ile ilgili son açıklamalar!

Emekli zammı 2022 || En düşük en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşları açıklandı mı?

"En düşük en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşları açıklandı mı?" sorularının yanıtları, binlerce vatandaş tarafından güncel olarak sorgulanıyor. Konu ile ilgili yapılacak resmi açıklamalar beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında şu açıklamaları yaptı; "Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız zaten çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin, emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına yönelik benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışmasının neticesinde, hangi noktaya geleceğimizi hep beraber görmüş olacağız." İşte Emekli zammı 2022 son bilgiler.

Emekli zammı 2022 || En düşük en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşları açıklandı mı?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

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Emekli zammı 2022 || En düşük en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşları açıklandı mı?

5 AYLIK RAKAMLARA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

5 aylık enflasyon rakamına öre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek.

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 24 olacağı tahminine göre ise 6 aylık zam yüzde 14.33 olarak hesaplanıyor.

Emekli zammı 2022 || En düşük en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşları açıklandı mı?

MEMUR ENFLASYON FARKI İÇİN ARAŞTIRMALARINI SIKLAŞTIRDI

Yüzde 10,48 olarak belirlenen 5 aylık enflasyon memur ve memur emeklilerinin Ocak zamlarını da değiştirdi.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten Temmuz'daki yüzde 3'luk zammın üzerinde oluşan enflasyon farkı olarak alıyor.

5 aylık rakamdan yola çıkıldığında memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı ve 7.48 oranındaki enflasyon farkından oluşuyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 12.48 oranını buluyor.

Yukarıdaki yüzde 24'luk tahminden yola çıkıldığında ise memur ve memur emeklilerinin yıl sonu zammı yüzde 5 + 11,33 olacak. bu da toplamda yüzde 16.33'lük zamma karşılık gelecek.

Kesin rakam Aralık enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak tarihinde belli olacak.

Emekli zammı 2022 || En düşük en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşları açıklandı mı?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KRİTİK RAKAMLAR AÇIKLANDI

SABAH Gazetesi yazarı Faruk Erdem emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının detaylarını açıkladı. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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