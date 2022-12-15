Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İLE YENİ EMEKLİ MAAŞI TABLOSU || Ocak 2023 emekli zammı ile SSK BAĞ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 15.12.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 08:03

Emekli zammı hesaplama ile 2023 emekli maaşı tablosu belli oluyor. SSGK ve Bağ-kur emeklisi vatandaşlar, TÜİK enflasyon oranları açıklanmasıyla yeni maaşlarının ne kadar olacağını öğrenmek istiyor. Şimdilik henüz 5 enflasyon oranı açıklanmışken, Aralık ayı rakamları da gelince gerçek maaş şekillenecek. Bunun yanında, ek zam da konuşuluyor. Bu bağlamda, "emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu yanıt arıyor. SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı, bakanlığın önemli konuları arasında yer alıyor. Peki, Ocak emekli zammı ile yeni emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli zammı son durum 2023