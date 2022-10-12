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Haberler Yaşam En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 2023 hesapları başladı!
Giriş Tarihi: 12.10.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 11:46

En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 2023 hesapları başladı!

Emekli zammı 2023 Ocak ayı için hesaplanmaya başladı. Temmuz ayında ciddi bir artış yaşayan emekli maaşı hesaplama işlemleri bu kez ocak zammı için yapılıyor. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ile şekil alan zam oranı üzerinde enflasyon oranları etkili oluyor Milyonlarca emekli SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. 6 aylık enflasyon verisi sonrası netleşecek emekli ocak zammı için 3 aylık oran geride kaldı. Peki, yeni emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte, son veriler ve beklenti oranlarıyla rakamlar…

En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 2023 hesapları başladı!

Emekli zammı Ocak 2023 enflasyon oranı ile her ay gündeme gelmeye devam ediyor. Ekim ayı başında 3 aylık veri ortaya çıkarken beklenti anketleri yılsonu için rakamları şekillendirmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur yeni emekli maaşı ne kadar olacak sorusu milyonlarca emekli ve adayının gündeminde. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, enflasyonun üzerinde olacağı açıklanan emekli zam oranı hakkında son gelişmeler…

En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 2023 hesapları başladı!

2023 OCAK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR!

Temmuz zammı emekli ve memur için oranlar şöyle ortaya çıkmıştı:

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,68

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En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 2023 hesapları başladı!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

Bu rakam 2022 Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 2023 hesapları başladı!

VATANDAŞ ENFLASYONA EZİDİRİLMEYECEK!

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 2023 hesapları başladı!

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.

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