Emekli zammı 2023 Ocak ayı için hesaplanmaya başladı. Temmuz ayında ciddi bir artış yaşayan emekli maaşı hesaplama işlemleri bu kez ocak zammı için yapılıyor. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ile şekil alan zam oranı üzerinde enflasyon oranları etkili oluyor Milyonlarca emekli SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. 6 aylık enflasyon verisi sonrası netleşecek emekli ocak zammı için 3 aylık oran geride kaldı. Peki, yeni emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte, son veriler ve beklenti oranlarıyla rakamlar…