EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA! 4 aylık enflasyon zammı ile yeni hesaplar! Ocakta SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2023 Ocak hesapları başladı. 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenecek yeni zam oranı için geri sayım sürüyor. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyonla mücadele mesajı ocak zammı üzerinde de etkili olacak. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tabloları ortaya çıkmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın farklı bir hazırlık içinde oldukları belirtilirken sosyal refah düzenlemesi de gündemde yer alıyor. Memur ve emekli zam oranı ilk tahminler ile şekillenmeye başladı. Peki, yılbaşında en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…