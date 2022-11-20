Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA! 4 aylık enflasyon zammı ile yeni hesaplar! Ocakta SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 20.11.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 07:14

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA! 4 aylık enflasyon zammı ile yeni hesaplar! Ocakta SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2023 Ocak hesapları başladı. 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenecek yeni zam oranı için geri sayım sürüyor. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyonla mücadele mesajı ocak zammı üzerinde de etkili olacak. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tabloları ortaya çıkmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın farklı bir hazırlık içinde oldukları belirtilirken sosyal refah düzenlemesi de gündemde yer alıyor. Memur ve emekli zam oranı ilk tahminler ile şekillenmeye başladı. Peki, yılbaşında en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA! 4 aylık enflasyon zammı ile yeni hesaplar! Ocakta SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur maaşı hesaplama işlemleri yılsonuna yaklaşılırken hız kazanmaya başladı. 6 aylık enflasyon verisini bekleyen ocak zammı için 4 aylık oran geride kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için artış tahminleri gündemde. Bakan Bilgin'in açıklamaları doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılan gelişmeler emekli zammı hesaplama çalışmaları için oldukça kritik. Vatandaşlar 2023 yılbaşında emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, son dakika 2023 Ocak emekli zammı haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA! 4 aylık enflasyon zammı ile yeni hesaplar! Ocakta SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, emekli 4 aylık enflasyon oranları zam hesaplaması ve son açıklamalar…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA! 4 aylık enflasyon zammı ile yeni hesaplar! Ocakta SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA! 4 aylık enflasyon zammı ile yeni hesaplar! Ocakta SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA! 4 aylık enflasyon zammı ile yeni hesaplar! Ocakta SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ EK ZAM MI GETİRECEK?

Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

SON DAKİKA