Emekli zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı hesaplama işlemleri Kasım enflasyonu ile beraber hız kazandı. Emekli ve memur maaşları için belirleyici olan 2023 Ocak zammı yılın son 6 aylık enflasyon rakamları ile değerlendirilecek. Kasım ayına ait 5. enflasyon verisiyle beraber SSK ve Bağ-Kur emekli maaş hesabı netleşmeye başladı. Sosyal refah düzenlemesi ile ek zam çalışmaları da gündemde yer alırken milyonlar, ''2023 Emekli zammı ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…