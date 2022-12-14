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Haberler Yaşam Emekli zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.12.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 07:21

Emekli zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı hesaplama işlemleri yeni yıla sayılı günler kala hız kazandı. Son 6 aylık enflasyon rakamları ile netlik kazanacak 2023 Ocak zammı için 5 aylık oran açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı hesapları enflasyon verisinin yanı sıra yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmaları tüm hızıyla devam eden memur ve emekli zam oranı için sosyal refah düzenlemesi ve ek zam da masada konuşulanlar arasında yer alıyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

Emekli zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2023 Ocak hesaplama tablosu Kasım ayına ait 5. enflasyon verisi ile son halini aldı. Memur ve emekli zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir çalışma yürütüldüğü biliniyor. 2023 Ocak zammı ile artış yaşayacak SSK ve Bağkur emekli maaşı 5 aylık enflasyon rakamları ile hesaplandı. 6 aylık enflasyon rakamlarının yanı sıra yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendirilen 2023 Emekli zam oranı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Peki, SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı Ocak 2023 son dakika…

Emekli zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor! İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

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Emekli zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

Emekli zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.

Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 civarında oldu.

Emekli zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

"HERKESİ LAYIK OLDUĞU REFAH DÜZEYİNE KAVUŞTURMAYA KARARLIYIZ"

Başkan Erdoğan, memur ve emekli zammı, asgari ücret zammı ve aile bireylerinin kalkınmasını sağlayacak tüm düzenlemeleri hatırlatarak şunları kaydetti:

"Biz ülkemizi kalkındırma peşindeyken kimileri ülkeye ihanet pahasına başka gündemlerin peşinden gidiyor. Ülkemizdeki tüm sorunları çözme çabası gösteriyoruz. Herkesi layık olduğu refah düzeyine kavuşturmaya kararlıyız. İhtiyaç duyulduğu her anda insanımız yanında olduğumuz gösterdik.

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