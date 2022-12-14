Emekli maaş zammı hesaplama işlemleri yeni yıla sayılı günler kala hız kazandı. Son 6 aylık enflasyon rakamları ile netlik kazanacak 2023 Ocak zammı için 5 aylık oran açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı hesapları enflasyon verisinin yanı sıra yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmaları tüm hızıyla devam eden memur ve emekli zam oranı için sosyal refah düzenlemesi ve ek zam da masada konuşulanlar arasında yer alıyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…