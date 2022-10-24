Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Emekli zammı 2023 ocak son dakika: Ek zam düzenlemesi! SSK ve Bağ-Kur ocak zammı hesapları ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 07:45

Emekli zammı 2023 ocak son dakika: Ek zam düzenlemesi! SSK ve Bağ-Kur ocak zammı hesapları ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2023 Ocak emekli zammı hesapları enflasyon farkı ile ortaya çıkıyor. 6 aylık enflasyon verisi ile netleşecek zam oranında 3 aylık oran geride kaldı. Yılsonu beklenti anketleri ile ortaya çıkan ocak zammı yanı sıra sosyal refah düzenlemesi ek zam için yeşil ışık yaktı. Milyonlarca vatandaş SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı hesapları ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusuna yanıt arıyor. Temmuzda yüzde 42,35 oranında zam alan emekli maaşları TÜİK tarafından açıklanacak oranlar sonrası yeniden belirlenecek. İşte, emekli ve memur zammı son dakika haberleri…

Emekli zammı 2023 ocak son dakika: Ek zam düzenlemesi! SSK ve Bağ-Kur ocak zammı hesapları ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı hesaplama işlemleri başladı. Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan enflasyonla mücadele mesajları kapsamında ocak zammı ile ciddi bir iyileştirme yapılacağı düşünülüyor. Milyonlarca emekli Bağ-Kur ve SSK emekli zammı 2023 araştırmalarını sürdürüyor. Enflasyon oranları ile netleşecek emekli ve memur zam oranı için 3 aylık fark geride kaldı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ek zam gelecek mi? İşte, son dakika emekli haberleri

Emekli zammı 2023 ocak son dakika: Ek zam düzenlemesi! SSK ve Bağ-Kur ocak zammı hesapları ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2023 OCAK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR!

Temmuz zammı emekli ve memur için oranlar şöyle ortaya çıkmıştı:

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,68

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli zammı 2023 ocak son dakika: Ek zam düzenlemesi! SSK ve Bağ-Kur ocak zammı hesapları ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

Bu rakam 2022 Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

Emekli zammı 2023 ocak son dakika: Ek zam düzenlemesi! SSK ve Bağ-Kur ocak zammı hesapları ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

VATANDAŞ ENFLASYONA EZİDİRİLMEYECEK!

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

Emekli zammı 2023 ocak son dakika: Ek zam düzenlemesi! SSK ve Bağ-Kur ocak zammı hesapları ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.

SON DAKİKA