Emekli zammı 2023 ocak son dakika: Ek zam düzenlemesi! SSK ve Bağ-Kur ocak zammı hesapları ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2023 Ocak emekli zammı hesapları enflasyon farkı ile ortaya çıkıyor. 6 aylık enflasyon verisi ile netleşecek zam oranında 3 aylık oran geride kaldı. Yılsonu beklenti anketleri ile ortaya çıkan ocak zammı yanı sıra sosyal refah düzenlemesi ek zam için yeşil ışık yaktı. Milyonlarca vatandaş SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı hesapları ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusuna yanıt arıyor. Temmuzda yüzde 42,35 oranında zam alan emekli maaşları TÜİK tarafından açıklanacak oranlar sonrası yeniden belirlenecek. İşte, emekli ve memur zammı son dakika haberleri…