2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Çifte zam müjdesi! Son enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş tablosu hesaplanmaya başladı. Ocak zammı ile yeniden güncellenecek emekli ve memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ile hesaplanacak. Enflasyonda 3 aylık oran geride kaldı. Vatandaşlar en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalar konuyla ilgili belirleyici olmayı sürdürüyor. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 2023 ocak hesapları şekillenmeye başlarken sosyal refah düzenlemesi de ek zammın habercisi oldu. İşte, son enflasyona göre emekli zam oranı…