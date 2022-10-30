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Haberler Yaşam 2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Çifte zam müjdesi! Son enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 30.10.2022 08:40 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 08:40

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Çifte zam müjdesi! Son enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş tablosu hesaplanmaya başladı. Ocak zammı ile yeniden güncellenecek emekli ve memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ile hesaplanacak. Enflasyonda 3 aylık oran geride kaldı. Vatandaşlar en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalar konuyla ilgili belirleyici olmayı sürdürüyor. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 2023 ocak hesapları şekillenmeye başlarken sosyal refah düzenlemesi de ek zammın habercisi oldu. İşte, son enflasyona göre emekli zam oranı

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Çifte zam müjdesi! Son enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2023 Ocak emekli zammı hesaplama işlemleri son enflasyona göre şekilleniyor. Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta tazelenen vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği mesajı doğrultusunda sosyal refah düzenlemesi de çalışılmaya başlandı. Emekli maaş zammı SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı sonrası belirlenecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, ocak zammı maaş tablosu…

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Çifte zam müjdesi! Son enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2023 OCAK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR!

Temmuz zammı emekli ve memur için oranlar şöyle ortaya çıkmıştı:

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,68

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2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Çifte zam müjdesi! Son enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

Bu rakam 2022 Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Çifte zam müjdesi! Son enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

VATANDAŞ ENFLASYONA EZİDİRİLMEYECEK!

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Çifte zam müjdesi! Son enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.

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