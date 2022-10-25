2023 Ocak Emekli zammı son dakika: Çifte zam müjdesi geldi! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tekrarladığı enflasyonla mücadele kapsamındaki çalışmalar emekli ve memur zammı üzerinde de kendini gösterecek. Temmuzda yüzde 42,35 oranında zam alan emekli maaşı ocak zammı için enflasyon hesaplarına başlandı. SSK ve Bağ-Kur zam oranı için son enflasyona göre maaş tabloları şekilleniyor. Vatandaşlar en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL sorularına yanıt arıyor. TÜİK tarafından belli olacak enflasyon farkı 6 aylık oranla belirlenecek. 3 aylık veri geride kaldı. Bununla birlikte sosyal refah düzenlemesi de ek zam müjdesini vermiş oldu. İşte, 2023 ocak emekli zammı son dakika haberleri…