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Haberler Yaşam 2023 Ocak Emekli zammı son dakika: Çifte zam müjdesi geldi! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 10:54

2023 Ocak Emekli zammı son dakika: Çifte zam müjdesi geldi! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tekrarladığı enflasyonla mücadele kapsamındaki çalışmalar emekli ve memur zammı üzerinde de kendini gösterecek. Temmuzda yüzde 42,35 oranında zam alan emekli maaşı ocak zammı için enflasyon hesaplarına başlandı. SSK ve Bağ-Kur zam oranı için son enflasyona göre maaş tabloları şekilleniyor. Vatandaşlar en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL sorularına yanıt arıyor. TÜİK tarafından belli olacak enflasyon farkı 6 aylık oranla belirlenecek. 3 aylık veri geride kaldı. Bununla birlikte sosyal refah düzenlemesi de ek zam müjdesini vermiş oldu. İşte, 2023 ocak emekli zammı son dakika haberleri…

2023 Ocak Emekli zammı son dakika: Çifte zam müjdesi geldi! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2023 ocak hesaplama işlemleri başladı. Enflasyon oranları sonrası netleşecek emekli zam oranı için Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in yineledikleri ciddi artış ve enflasyonla mücadele vurgusu yılsonu beklenti anketleriyle birleşerek emekli maaşı tablolarını ortaya çıkarmaya başladı. 3 aylık veri açıklanırken Merkez Bankası beklenti anketleri de bu noktada oldukça önemli. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam gelecek mi? İşte, son dakika emekli haberleri…

2023 Ocak Emekli zammı son dakika: Çifte zam müjdesi geldi! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2023 OCAK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR!

Temmuz zammı emekli ve memur için oranlar şöyle ortaya çıkmıştı:

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,68

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2023 Ocak Emekli zammı son dakika: Çifte zam müjdesi geldi! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

Bu rakam 2022 Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

2023 Ocak Emekli zammı son dakika: Çifte zam müjdesi geldi! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

VATANDAŞ ENFLASYONA EZİDİRİLMEYECEK!

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

2023 Ocak Emekli zammı son dakika: Çifte zam müjdesi geldi! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.

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