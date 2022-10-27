3 AYLIK ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU

Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 7,05 oldu. Ekim-kasım-aralık ayındaki enflasyon oranlarının belli olması sonrası hem 6 aylık hem de yıllık veri kesinleşmiş olacak.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 17,86

Merkez Bankası'nın Ekim ayı piyasa anketine göre hesaplanan rakamlara göre 2022 yılının ikinci yarısında 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,86 olması bekleniyor.

Eğer beklenen enflasyon gerçekleşirse; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,86 Ocak zammı alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 8'lik toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı ile birlikte yüzde 18,86 oranında zam alacak.