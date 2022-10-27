Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri yeni yıla kısa süre kala milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere emekli zammı, yılın son 6 ayına ait enflasyon oranları temel alınarak netleştirilecek. Emekli maaş zammı oranı için 3 ay geride kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulamıştı. Bu kapsamda yeni yıl için emekli maaşı hesaplama işlemleri devam ederken ''2023 Ocak emekli maaş zammı ile SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 2023 Ocak ayı emekli zammı son dakika haberleri…