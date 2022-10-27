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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre SSK ve Bağ-kur en yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 10:07

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre SSK ve Bağ-kur en yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri yeni yıla kısa süre kala milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere emekli zammı, yılın son 6 ayına ait enflasyon oranları temel alınarak netleştirilecek. Emekli maaş zammı oranı için 3 ay geride kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulamıştı. Bu kapsamda yeni yıl için emekli maaşı hesaplama işlemleri devam ederken ''2023 Ocak emekli maaş zammı ile SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 2023 Ocak ayı emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre SSK ve Bağ-kur en yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Ocak ayına kısa bir zaman kala 2023 emekli maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerine göre belirlenecek olan emekli zammı için araştırmalar da başladı. aylık fark geride kalırken maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında bilgi edinmek isteyen emekliler, ''SSK Bağkur en yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?'' sorusuna cevap arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda enflasyonun üzerinde olması beklenen emekli maaşı için ek zam düzenlemesi de yapılıyor. Peki, 2023 Ocak zammı ile yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2023 Ocak emekli maaş zammı hesaplama tablosu.

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre SSK ve Bağ-kur en yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hükümet, gelirleri artıracak ve maaşlara ek zam olarak yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için çalışmalar yapıyor. İşte 2023 Ocak maaş zammı için hesaplanan rakamlar ile enflasyon farkı ve ek zam dahil yeni zamlı emekli maaş tablosu...

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EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre SSK ve Bağ-kur en yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli ve memur zammı yüzde 42,35 oranında belirlendi. Temmuz zammı ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi.

Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYINDA EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre SSK ve Bağ-kur en yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi, yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sabah.com.tr'den Mete Dirice'nin haberine göre; Ocak 2023'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz zammı döneminde olduğu gibi 6 aylık enflasyon kadar maaş zammı alacak.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ilaveten, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak.

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre SSK ve Bağ-kur en yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

3 AYLIK ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU

Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 7,05 oldu. Ekim-kasım-aralık ayındaki enflasyon oranlarının belli olması sonrası hem 6 aylık hem de yıllık veri kesinleşmiş olacak.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 17,86

Merkez Bankası'nın Ekim ayı piyasa anketine göre hesaplanan rakamlara göre 2022 yılının ikinci yarısında 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,86 olması bekleniyor.

Eğer beklenen enflasyon gerçekleşirse; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,86 Ocak zammı alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 8'lik toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı ile birlikte yüzde 18,86 oranında zam alacak.

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