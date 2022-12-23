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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı netleşiyor! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.12.2022 20:33 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 20:36

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı netleşiyor! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2023 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5 aylık verilere göre hesaplanan emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 olarak belirlendi. Şimdi tüm gözler Aralık ayı enflasyon oranı için 3 Ocak tarihine çevrilmiş durumda. SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ederken gelirlerin enflasyonla mücadele kapsamında ciddi şekilde artış yaşayacağı biliniyor. Öte yandan enflasyon rakamları yanı sıra sosyal refah düzenlemesi ve ek zam da gündemde yer alıyor. Peki, SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı netleşiyor! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı hesapları ve tahminleri Aralık ayının sonuna gelinmesiyle birlikte hız kazandı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşları yılda iki kez zam alıyor. Temmuz zammı ile en düşük 3 bin 500 TL olan emekli maaşı 2023 Ocak zammı ile değişecek. Yılın son 6 ayına ait enflasyon verileri baz alınarak hesaplanan emekli zam oranı için geriye yalnızca bir aylık veri kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde alım gücünü yükseltecek şekilde çalışmalar yürütülürken yaklaşık 14 milyon emekli, hesaplama işlemlerine devam ediyor. Peki, SSK Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 emekli maaş zammı hesaplama tablosu ve son durum.

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı netleşiyor! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU

Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı netleşiyor! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı netleşiyor! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı netleşiyor! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

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