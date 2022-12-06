Emekli zammı son dakika gelişmeleri takibi güncel olarak devam ediyor. 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından 2023 Ocak zammı da netleşmiş olacak. Milyonlarca vatandaş emekli maaş hesaplama işlemlerine şimdiden başladı. Aynı zamanda; "En düşük ve en yüksek yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna da yanıt aranıyor. Şimdiye kadar Kasım enflasyonu ile birlikte 5.enflasyon rakamları açıklandı. Peki, yeni emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte emekli zammı ile ilgili son bilgiler.