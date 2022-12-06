EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon zammı HESAPLANDI! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri SSK ve Bağkur için başladı. Geçtiğimiz gün açıklanan kasım enflasyonu 5. Veriyi belirledi. 6 aylık oran ile belli olacak ocak zammı son dakika haberleri ile gündemde. Emekli zammı 2023 hesapları gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in aktardıkları ile şekillenen emekli ve memur zammı son enflasyona göre hesaplandı. Ortaya çıkan emekli zam oranı yanı sıra sosyal refah düzenlemesi ile ek zam da gündemde. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı son dakika haberleri…