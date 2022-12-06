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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon zammı HESAPLANDI! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 07:48

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon zammı HESAPLANDI! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri SSK ve Bağkur için başladı. Geçtiğimiz gün açıklanan kasım enflasyonu 5. Veriyi belirledi. 6 aylık oran ile belli olacak ocak zammı son dakika haberleri ile gündemde. Emekli zammı 2023 hesapları gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in aktardıkları ile şekillenen emekli ve memur zammı son enflasyona göre hesaplandı. Ortaya çıkan emekli zam oranı yanı sıra sosyal refah düzenlemesi ile ek zam da gündemde. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon zammı HESAPLANDI! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2023 Ocak hesapları masada yerini aldı. Son enflasyon oranı maaş tablosundaki rakamları değiştirdi. Kasım enflasyonu yanı sıra yılsonu beklenti anketleri de emekli maaşı hesaplama noktasında etkili olmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde gelirlerin ciddi şekilde artacağı açıklanmıştı. En düşük ve en yüksek maaş rakamları ile değerlendirilen emekli zammı çalışmaları hız kazandı. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, ocak zammı 2023 maaş tablosu…

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon zammı HESAPLANDI! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon zammı HESAPLANDI! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon zammı HESAPLANDI! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon zammı HESAPLANDI! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.

Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 civarında oldu.

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