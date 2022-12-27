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Haberler Yaşam 2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 07:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 07:31

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama işleminde son enflasyon oranı bekleniyor. Yılsonu beklenti anketleriyle ortaya çıkan rakamlar maaş tablolarında yerini aldı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan'dan ocak zammı ile ilgili önemli açıklamalar geldi. En düşük emekli maaşı zammı milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Enflasyonla mücadele kapsamında temmuzda en düşük 3 bin 500 TL rakamına ulaşılırken yeni oranda son tahminler alınıyor. Peki, SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı 2023 Ocak son dakika haberleri…

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2023 Ocak oranı için bekleyiş sürüyor. Son enflasyonun ardından net rakamın yine Başkan Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen emekli maaş zammı çalışmalarında sona gelindi. SSK, Bağkur maaş hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ARDINDAN MEMUR VE EMEKLİ!

Kabine Toplantısı ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan şunları aktardı:

"Yıl içindeki gelişmeler sonucunda Temmuz ayında asgari ücreti 5 bin 500 lira seviyesine çıkarttık. Şimdi 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100 oranında yükseldi. Net asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu.

Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkardık.

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2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken, sosyal yardımlar, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerinde bu anlayışla hareket ediyoruz.

İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız.

Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır."

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için şu ifadeleri kullandı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 42,35 OLDU

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası 2022 yılının ilk 6 ayı için enflasyon rakamı yüzde 42,35 oldu. Bununla beraber emekli zammı da netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Temmuz zammı yüzde 42,35 oranında arttı.

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