Haberler Yaşam 2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 27.12.2022 07:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 07:31

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama işleminde son enflasyon oranı bekleniyor. Yılsonu beklenti anketleriyle ortaya çıkan rakamlar maaş tablolarında yerini aldı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan'dan ocak zammı ile ilgili önemli açıklamalar geldi. En düşük emekli maaşı zammı milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Enflasyonla mücadele kapsamında temmuzda en düşük 3 bin 500 TL rakamına ulaşılırken yeni oranda son tahminler alınıyor. Peki, SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı 2023 Ocak son dakika haberleri…