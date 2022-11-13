Emekli zammı 2023 ocak hesaplama 4 aylık enflasyon zammı ile gerçekleşti! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri 4 aylık enflasyon rakamları ile gerçekleşiyor. 6 aylık enflasyon ile kesinleşecek emekli ve memur zammı için kritik aylar başladı. En düşük zam oranı ortaya çıkarken emekliler son dakika haberleri ile gündemi yakın mercek altına aldı. Emekli zammı 2023 ocak maaş tablosu üzerinde belirginleşmeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin farklı bir hesap içinde olduklarını aktarmıştı. Ocak zammı sosyal refah düzenlemesi için de başlangıç olacak. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, son durum…