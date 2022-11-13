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Haberler Yaşam Emekli zammı 2023 ocak hesaplama 4 aylık enflasyon zammı ile gerçekleşti! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 13.11.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 09:11

Emekli zammı 2023 ocak hesaplama 4 aylık enflasyon zammı ile gerçekleşti! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri 4 aylık enflasyon rakamları ile gerçekleşiyor. 6 aylık enflasyon ile kesinleşecek emekli ve memur zammı için kritik aylar başladı. En düşük zam oranı ortaya çıkarken emekliler son dakika haberleri ile gündemi yakın mercek altına aldı. Emekli zammı 2023 ocak maaş tablosu üzerinde belirginleşmeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin farklı bir hesap içinde olduklarını aktarmıştı. Ocak zammı sosyal refah düzenlemesi için de başlangıç olacak. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, son durum…

Emekli zammı 2023 ocak hesaplama 4 aylık enflasyon zammı ile gerçekleşti! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş tablosu üzerinde 4 aylık enflasyonun yansıma oranını gördü. Yılsonu yaklaşırken zam oranı netleşmeye başlıyor. Emekli maaşı hesaplama işlemleri devam ederken 4 aylık enflasyon zammı geride kaldı ve 2 aylık fark bekleniyor. Sosyal refah çalışması ile ek zammın önü de açılıyor. Peki, Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2023 emekli ve memur zammı son durum…

Emekli zammı 2023 ocak hesaplama 4 aylık enflasyon zammı ile gerçekleşti! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, emekli 4 aylık enflasyon oranları zam hesaplaması ve son açıklamalar…

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Emekli zammı 2023 ocak hesaplama 4 aylık enflasyon zammı ile gerçekleşti! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Emekli zammı 2023 ocak hesaplama 4 aylık enflasyon zammı ile gerçekleşti! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

Emekli zammı 2023 ocak hesaplama 4 aylık enflasyon zammı ile gerçekleşti! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ EK ZAM MI GETİRECEK?

Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

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