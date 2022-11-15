Emekli zammı 2023 SSK ve Bağ-Kur maaş tahminleri masada! Ocak zammı ile yılbaşında en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2023 hesaplama işlemleri 4 aylık enflasyon zammı ile yapıldı. Yılbaşı için farklı bir hazırlık içinde olduklarını belirten Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini de vurguladı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tahmini olarak masada yer almaya başladı. 6 aylık enflasyon verisi ile ortaya çıkacak ocak zammı emekli maaşları konusunda belirleyici unsur olacak. Öte yandan sosyal refah düzenlemesi ile ek zam da gündemde. Peki, yılbaşında en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 ocak emekli zammı son dakika haberleri…