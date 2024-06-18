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EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ HESAPLAMA: Masadaki rakam 13 bin TL! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
15:33
EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ HESAPLAMA: Masadaki rakam 13 bin TL! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı 2024 temmuz hesaplama işlemleri 6 aylık enflasyona bir veri kala hız kazandı. En çok merak edilenler arasında emeklinin kök maaşı var. Ocakta yüzde 49,25 oranında zam alan emekliler, yılın ikinci yarısında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak merak ediyor. Refah payı ile birlikte değerlendirilmesi beklenen emekliye zam oranı için gözler Başkan Erdoğan ve Bakan Işıkhan'a dönmüş durumda. İşte, beklentilere göre SSK, Bağkur emekli maaşı tablosu...