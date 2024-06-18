EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ HESAPLAMA: Masadaki rakam 13 bin TL! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı ne zaman açıklanacak sorusu arama motorlarına yöneltilmeye başladı. Temmuz ayının başında açıklanacak haziran enflasyonu ile 6 aylık oran netleşecek ve yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak en düşük emekli maaşı ne kadar ortaya çıkacak. Kök maaş zammı araştırmalarına devam eden hak sahipleri son verilere göre 13 bin TL üzerinde duruyor. İşte, detaylar...