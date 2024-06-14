Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10.000, 12.500, 13.000 TL alanların yeni maaşı!

Emekli maaşı ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak emekli zam oranı için 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Geriye ise sadece Haziran verisi kaldı. Bu noktada emekli zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt aramaya başladı. Maaşların 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile artış yaşaması bekleniyor. Peki, Temmuz zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri...