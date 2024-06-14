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Haberler Yaşam Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10.000, 12.500, 13.000 TL alanların yeni maaşı!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 10:01

Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10.000, 12.500, 13.000 TL alanların yeni maaşı!

Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz-Aralık dönemi için takip ediliyor. 6 aylık enflasyon oranı ile hesaplanan emekli maaşları Temmuz ayında yeniden güncellenecek. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Temmuz zammı ile ne kadar maaş alacağını merak eden SSK, Bağkur emeklileri emekli zam oranı verilerini mercek altına aldı. Öte yandan refah payı da gündemde. Peki, SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Emekli maaş zammı son durum gelişmeleri...

Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10.000, 12.500, 13.000 TL alanların yeni maaşı!

Emekli maaşı ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak emekli zam oranı için 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Geriye ise sadece Haziran verisi kaldı. Bu noktada emekli zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt aramaya başladı. Maaşların 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile artış yaşaması bekleniyor. Peki, Temmuz zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri...

Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10.000, 12.500, 13.000 TL alanların yeni maaşı!

EMEKLİLER YILI ÖZELİNDE ÇALIŞMALAR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan etmişti. Bu kapsamda esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmalar gündemde yer alırken Temmuz dönemi maaş artışları için de geri sayım başladı.

Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan SSK ve Bağkur emeklisinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrilmiş durumda.

Temmuz zam oranı için ilk 5 veri belli oldu. Hesaplar ve tahminler de gelmeye başladı. İşte detaylar…

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Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10.000, 12.500, 13.000 TL alanların yeni maaşı!

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.

Enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 5 aylık enflasyon oranı belli oldu.

Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10.000, 12.500, 13.000 TL alanların yeni maaşı!

5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

5 aylık enflasyon rakamlarına göre 4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak nihai emekli zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.

TÜİK'in açıklamasıyla 3 Temmuz günü saat 10:00'da 6 aylık enflasyon enflasyon rakamları kesinleşecek.

16 milyon emekli ve 4 milyon memurun geliri Temmuz ayında artacak. 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak.

Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10.000, 12.500, 13.000 TL alanların yeni maaşı!

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.

Buradan hareketle yapılan hesaplamalara göre, Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani enflasyonun yüzde 26 bandında olması bekleniyor.

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon rakamı baz alınıyor. Enflasyon verileri yanı sıra son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulanıyor.

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