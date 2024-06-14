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Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10.000, 12.500, 13.000 TL alanların yeni maaşı!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
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Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10.000, 12.500, 13.000 TL alanların yeni maaşı!
Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz-Aralık dönemi için takip ediliyor. 6 aylık enflasyon oranı ile hesaplanan emekli maaşları Temmuz ayında yeniden güncellenecek. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Temmuz zammı ile ne kadar maaş alacağını merak eden SSK, Bağkur emeklileri emekli zam oranı verilerini mercek altına aldı. Öte yandan refah payı da gündemde. Peki, SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Emekli maaş zammı son durum gelişmeleri...