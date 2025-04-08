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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DURUM: 3 aylık veriyle netleşiyor! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 15:35 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:35

EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DURUM: 3 aylık veriyle netleşiyor! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Mart ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emekli zammı son dakik haberleri gündeme geliyor. Açıklanan verilerle birlikte SSK-Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2025 maaş zammına ilişkin veriler gündemde. 2025'in ikinci yarısı boyunca geçerli olacak veriler için ilk 3 aylık veriler önemli bir gösterge teşkil ediyor. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki verilerle Temmuz zam oranı netliğe kavuşacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte Temmuz 2025 SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplama...

EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DURUM: 3 aylık veriyle netleşiyor! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Emekli maaş zammı, 16,5 milyon emekli tarafından merak ediliyor. Maaşlar her yıl iki kez olmak üzere 6 aylık enflasyon farkıyla yeniden belirleniyor. Mart ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından netleşmesiyle 3 aylık zam oranı belli oluyor. Nihai zam oranı ise kalan 3 ayın açıklanmasıyla netlik kazanmış olacak.Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve zam oranı ne kadar artacak?

EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DURUM: 3 aylık veriyle netleşiyor! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NETLEŞTİ!
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mart ayında yıllık enflasyon %38,10 arttı, aylık artış %2,46 oldu. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına ilişkin Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46 oldu.

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EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DURUM: 3 aylık veriyle netleşiyor! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 olarak gerçekleşti.

Buna göre 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DURUM: 3 aylık veriyle netleşiyor! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

TEMMUZ 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Temmuz 2025 emekli maaş zammı oranı, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Nisan ayında %2,25, Mayıs ayında ise %1,87 olarak tahmin ediliyor. Haziran enflasyon verilerinin %1,50 ile %1,75 arasında olması durumunda, maaş zammının %15-17 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DURUM: 3 aylık veriyle netleşiyor! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

2025'in ilk yarısında memur maaşları ve emekli aylıklarına %6, ikinci yarısında ise %5 zam yapılacak. Ancak, bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa geçerli olacak. Eğer enflasyon oranı zam oranlarından yüksek olursa, memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı da eklenecek.