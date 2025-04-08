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EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DURUM: 3 aylık veriyle netleşiyor! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
15:35
EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DURUM: 3 aylık veriyle netleşiyor! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Mart ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emekli zammı son dakik haberleri gündeme geliyor. Açıklanan verilerle birlikte SSK-Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2025 maaş zammına ilişkin veriler gündemde. 2025'in ikinci yarısı boyunca geçerli olacak veriler için ilk 3 aylık veriler önemli bir gösterge teşkil ediyor. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki verilerle Temmuz zam oranı netliğe kavuşacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte Temmuz 2025 SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplama...