EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DURUM: 3 aylık veriyle netleşiyor! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Emekli maaş zammı, 16,5 milyon emekli tarafından merak ediliyor. Maaşlar her yıl iki kez olmak üzere 6 aylık enflasyon farkıyla yeniden belirleniyor. Mart ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından netleşmesiyle 3 aylık zam oranı belli oluyor. Nihai zam oranı ise kalan 3 ayın açıklanmasıyla netlik kazanmış olacak.Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve zam oranı ne kadar artacak?