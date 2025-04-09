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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:03

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2025 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 3 aylık enflasyon farkı netleşti. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zam oranları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen emekliler araştırmalarına hız kazandırdı. Hatırlanacağı üzere Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye çıkarılmıştı. Peki, Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı 2025 son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanacak. Mart ayı enflasyon rakamları ile beraber 3 aylık fark kesinleşti. Böylece milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında maaşlarına en az %10,06 oranında bir artış almayı hak etmiş oldu. Ancak nihai zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Peki; SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2025 MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

TÜİK verilerine göre enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

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EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon verilerine göre, ilk üç aylık enflasyon oranları sırasıyla %5,03, %2,27 ve %2,46 olarak gerçekleşmiştir.

Bu veriler ışığında, üç aylık toplam enflasyon oranı %10,06 olarak hesaplanmıştır.

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

3 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında maaşlarına en az %10,06 oranında bir artış almayı hak etmişlerdir. Ancak, nihai zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecektir.

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLUR?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,04 olarak açıkladı.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyonun Nisan'da %2,25, Mayıs'ta %1,87 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haziran ayı enflasyonunun da kabaca %1,50 olacağı tahmin ediliyor.

Bu bilgiler ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 15 ile 17 civarında olması bekleniyor.