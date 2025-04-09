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EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
11:03
EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Emekli zammı 2025 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 3 aylık enflasyon farkı netleşti. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zam oranları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen emekliler araştırmalarına hız kazandırdı. Hatırlanacağı üzere Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye çıkarılmıştı. Peki, Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.