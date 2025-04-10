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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 08:04

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emekli maaş zammı ile zam oranı hakkında son dakika gelişmeleri gündeme geliyor. Verilerin açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2025 maaş zammına ilişkin beklentiler şekillenmeye başladı. 2025 yılının ikinci yarısında uygulanacak zam oranı için ilk üç aylık veriler belirleyici olacak. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verileriyle birlikte, Temmuz'daki zam oranı netleşecek. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük maaş ne kadar olacak? İşte Temmuz 2025'teki SSK ve Bağ-Kur emekli zammı hesaplama detayları...

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam, 16,5 milyon emekli tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Maaşlar her yıl iki defa, 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden düzenleniyor. Mart ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte, ilk 3 aylık zam oranı belirleniyor. Kalan üç aylık enflasyon verileri ise nihai zam oranının kesinleşmesini sağlayacak. Peki, 2025 yılı için en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve maaş artışı ne kadar gerçekleşecek?

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mart ayında yıllık enflasyon %38,10 arttı, aylık artış %2,46 oldu. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına ilişkin Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46 oldu.

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EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 olarak gerçekleşti.

Buna göre 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI OCAK AYINDA YÜZDE KAÇ OLDU?

Ocak ayı itibari ile SSK, Bağkur emeklisinin maaşına yansıtılan zam oranı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Memur emeklisi zam oranı yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 olarak kaydedildi.

EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayı zam oranlarının belli olmasıyla beraber en düşük emekli maaşı için yapılması planlanan düzenleme de gündeme geldi. 2024 yılı Temmuz ayı itibarı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak uygulandı. Ocak ayında zam oranlarının belli olması sonrası en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Belirlenen rakam Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.