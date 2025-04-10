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EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
08:04
EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emekli maaş zammı ile zam oranı hakkında son dakika gelişmeleri gündeme geliyor. Verilerin açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2025 maaş zammına ilişkin beklentiler şekillenmeye başladı. 2025 yılının ikinci yarısında uygulanacak zam oranı için ilk üç aylık veriler belirleyici olacak. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verileriyle birlikte, Temmuz'daki zam oranı netleşecek. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük maaş ne kadar olacak? İşte Temmuz 2025'teki SSK ve Bağ-Kur emekli zammı hesaplama detayları...