EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam, 16,5 milyon emekli tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Maaşlar her yıl iki defa, 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden düzenleniyor. Mart ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte, ilk 3 aylık zam oranı belirleniyor. Kalan üç aylık enflasyon verileri ise nihai zam oranının kesinleşmesini sağlayacak. Peki, 2025 yılı için en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve maaş artışı ne kadar gerçekleşecek?