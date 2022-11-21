Emekli zammı hesaplama işlemleri şimdiden başladı. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası kesinleşecek olan emekli maaş zammının belirlenmesi için 2 aylık oranın açıklanması bekleniyor. Şimdiye kadar 4 aylık veri belirlenmiş olup milyonlarca vatandaş "2023 Ocak zammı ile En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Yılsonuna yaklaşırken en önemli konu başlıklarından bir tanesi olan emekli zammı için geri sayım başladı. İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri.