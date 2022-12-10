Emekli zammı için şimdiye kadar 5 aylık enflasyon verisi kesinleşti. Toplamda 6 aylık oranın belli olmasının ardından emekli maaş zammı da netleşmiş olacak. 2023 Ocak zammı bu nedenle milyonlarca emeklinin gündeminde yer alırken süreç ile ilgili araştırmalar da devam ediyor. Hal böyle olunca; "SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna da yanıt aranıyor. Peki; emekli zammı yeni yılda ne kadar olacak, zam oranı yüzde kaç? İşte emekli zammı hakkında son gelişmeler.