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Haberler Yaşam Emekli zammı belli oluyor! 2023 Ocak zammı SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.12.2022 18:55 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 18:55

Emekli zammı belli oluyor! 2023 Ocak zammı SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı için şimdiye kadar 5 aylık enflasyon verisi kesinleşti. Toplamda 6 aylık oranın belli olmasının ardından emekli maaş zammı da netleşmiş olacak. 2023 Ocak zammı bu nedenle milyonlarca emeklinin gündeminde yer alırken süreç ile ilgili araştırmalar da devam ediyor. Hal böyle olunca; "SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna da yanıt aranıyor. Peki; emekli zammı yeni yılda ne kadar olacak, zam oranı yüzde kaç? İşte emekli zammı hakkında son gelişmeler.

Emekli zammı belli oluyor! 2023 Ocak zammı SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı hesaplama işlemleri 2023 Ocak zammı öncesinde başladı. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi "Emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere; 6 aylık enflasyon oranının belirlenmesinin ardından emekli zammı rakamı da kesinleşmiş olacak. Peki; 2023 Ocak zammı SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı için yapılan resmi açıklamalar.

Emekli zammı belli oluyor! 2023 Ocak zammı SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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Emekli zammı belli oluyor! 2023 Ocak zammı SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

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İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

Emekli zammı belli oluyor! 2023 Ocak zammı SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

Emekli zammı belli oluyor! 2023 Ocak zammı SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.

Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 civarında oldu.

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