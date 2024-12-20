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EMEKLİ ZAMMI HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı olanlar ne kadar, kaç TL alacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
14:17
EMEKLİ ZAMMI HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı olanlar ne kadar, kaç TL alacak?
Emekli maaş zammı 2025 Ocak ayında son enflasyon verisinin belli olmasıyla ilan edilecek. Yeni yılın ilk altı ayında geçerli olacak yeni maaşlar için binlerce emekli vatandaşın gözü kulağı açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 12.500 TL olarak belirlenmesinin ardından bu yıl belirlenecek rakamla ilgili açıklamalar takip ediliyor. 5. Verinin açıklanmasıyla 4A-4B-4C emekli zam tablosu oluşturuldu. Peki; emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?