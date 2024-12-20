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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı olanlar ne kadar, kaç TL alacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:17

EMEKLİ ZAMMI HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı olanlar ne kadar, kaç TL alacak?

Emekli maaş zammı 2025 Ocak ayında son enflasyon verisinin belli olmasıyla ilan edilecek. Yeni yılın ilk altı ayında geçerli olacak yeni maaşlar için binlerce emekli vatandaşın gözü kulağı açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 12.500 TL olarak belirlenmesinin ardından bu yıl belirlenecek rakamla ilgili açıklamalar takip ediliyor. 5. Verinin açıklanmasıyla 4A-4B-4C emekli zam tablosu oluşturuldu. Peki; emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı olanlar ne kadar, kaç TL alacak?

Emekli maaş zammında son enflasyon verisinin belli olmasıyla önümüzdeki yılın ilk 6 ayı geçerli olacak maaşlar netleşecek. Milyonlarca emeklinin beklediği rakamlarla ilgili 5 aylık verilerle 4A-4B-4C hesaplama tablosu oluşturuldu. İşte SSK,Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş hesabı

EMEKLİ ZAMMI HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı olanlar ne kadar, kaç TL alacak?
EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
"Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.
2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60'ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.
Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100'ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100'ü, gelişme hızının yüzde 30'u alınıyor."
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EMEKLİ ZAMMI HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı olanlar ne kadar, kaç TL alacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerin yaşadığı sıkıntıların bir kardeşiniz olarak farkındayım. Fahiş fiyat artışlarının özellikle emeklilerimizi zorladığını çok iyi biliyorum. Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız, bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız" dedi.

EMEKLİ ZAMMI HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı olanlar ne kadar, kaç TL alacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.

EMEKLİ ZAMMI HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı olanlar ne kadar, kaç TL alacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI

Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:

OVP: Yüzde 41,50

PKA: Yüzde 44,11

AA: Yüzde 44,23

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