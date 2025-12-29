Haberler
EMEKLİ ZAMMI HESABINDA SON VERİLER: 2026 Ocakta SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2025 13:38
Giriş Tarihi: 29.12.2025 13:38
EMEKLİ ZAMMI HESABINDA SON VERİLER: 2026 Ocakta SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2026 yılı, cüzdanları doğrudan etkileyecek bir "zam maratonu" ile başlıyor. Enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte Ocak ayı maaş tabloları da şekillenmeye başladı. Kök maaşlara yapılacak artışın ardından en düşük emekli maaşı hangi seviyeye çekilecek? İşte yıl sonu beklentileri ile konuşulan son rakamlar ve emekli zammına dair merak edilen tüm detaylar.