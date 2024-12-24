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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 12.500,12.600,13.000,13.500,14.000,15.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
07:57
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 12.500,12.600,13.000,13.500,14.000,15.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?
2025 Ocak ayı emekli zammıyla ilgili hesaplamalar milyonlarca emeklinin gündeminde. Yeni zam oranlarıyla birlikte, 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Peki, 2025 Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, 2025 Ocak emekli zammı hesaplama!