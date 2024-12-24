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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 12.500,12.600,13.000,13.500,14.000,15.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 07:57

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 12.500,12.600,13.000,13.500,14.000,15.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

2025 Ocak ayı emekli zammıyla ilgili hesaplamalar milyonlarca emeklinin gündeminde. Yeni zam oranlarıyla birlikte, 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Peki, 2025 Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, 2025 Ocak emekli zammı hesaplama!

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 12.500,12.600,13.000,13.500,14.000,15.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, gözler aralık ayına çevrildi. 2025 Ocak ayında uygulanacak emekli maaşı zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Zam oranlarıyla birlikte emeklilerin gelirlerinde nasıl bir artış yaşanacağı büyük bir merak konusu. Peki, 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL alan ne kadar maaş alacak?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 12.500,12.600,13.000,13.500,14.000,15.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmiştik. Bu sene boyunca Çalışma Bakanlığımız öncülüğünde emeklilerimize yönelik birçok proje hayata geçirildi. 16 Aralık'ta Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarıyla bir araya geldik hem kendilerine teşekkür ettik hem de hasbıhal ettik.

Emeklilerimiz konusunda bugüne kadar asla umut tacirliği yapmadık. Meydanlarda bol keseden söz verip, göreve gelince sözünü unutanlardan değiliz. Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 12.500,12.600,13.000,13.500,14.000,15.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş oldu.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 12.500,12.600,13.000,13.500,14.000,15.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 12.500,12.600,13.000,13.500,14.000,15.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cevdet Yılmaz, şu anda 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşında çalışma yapılacağını ifade etti ve şunları söyledi;

"Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."

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