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Haberler Yaşam Emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli memur zammı verileri ile Emekli maaş zammı hesaplama 2022
Giriş Tarihi: 07.01.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 07:49

Emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli memur zammı verileri ile Emekli maaş zammı hesaplama 2022

2022 Ocak Emekli maaş zammı belli oldu. Yapılan resmi açıklama doğrultusunda; milyonlarca vatandaş "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını öğrendi. 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanan Aralık enflasyonu ile birlikte zam oranları netleşirken Başkan Erdoğan; "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.' açıklamasında bulunmuştu. İşte SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı hesaplama tablosu ile güncel bilgiler.

Emekli zammı hesaplama 2022: Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli memur zammı!

Emekli zammı 2022, Aralık enflasyonu rakamlarının açıklanması ile birlikte netleşti. Bu noktada, milyonlarca vatandaş "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli memur zammı hesaplama tablosu da önemli konu başlıkları arasında yerini alırken bu başlık altından; emekli zammı hesaplama tablosuna ulaşabilir, güncel verileri görebilirsiniz.

Emekli zammı hesaplama 2022: Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli memur zammı!

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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Emekli zammı hesaplama 2022: Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli memur zammı!

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Emekli zammı hesaplama 2022: Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli memur zammı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Emekli zammı hesaplama 2022: Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli memur zammı!

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Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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