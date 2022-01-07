Emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli memur zammı verileri ile Emekli maaş zammı hesaplama 2022

2022 Ocak Emekli maaş zammı belli oldu. Yapılan resmi açıklama doğrultusunda; milyonlarca vatandaş "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını öğrendi. 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanan Aralık enflasyonu ile birlikte zam oranları netleşirken Başkan Erdoğan; "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.' açıklamasında bulunmuştu. İşte SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı hesaplama tablosu ile güncel bilgiler.