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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA : Ocak 2023 emekli zammı sonrası SSK Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 00:05 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 00:05

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA : Ocak 2023 emekli zammı sonrası SSK Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı hesaplama tablosu ile emekli maaşı tablosu 2023 belli oluyor. 6 aylık TÜİK enflasyon oranları ile her 6 ayda bir emekli ve memur maaşlarına güncelleme yapılıyor. Bunun yanında enflasyon karşı vatandaşı korumak amacıyla sosyal refah düzenlemesi bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri, emekli zammı ne zaman yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorularına yanıt arıyor. Aralık enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandıktan sonra yeni emekli maaşı 2023 belli olacak. Peki, yeni emekli zammı maaşı ne kadar olacak? İşte emekli zammı son durum

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA : Ocak 2023 emekli zammı sonrası SSK Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Yeni emekli maaşı tablosu 2023 belli oluyor. SSK ve Bağkur emeklileri, Ocak 2023 ile birlikte yeni maaşlarını öğrenebilecekler. 6 aylık TÜİK enflasyon oranı ile sosyal refah düzenlemesi sonrası yeni emekli maaşı belli olacak. Vatandaşlar da emekli zammı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyordu. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA : Ocak 2023 emekli zammı sonrası SSK Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: İLK ADIM ASGARİ ÜCRET OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, emekli zammı ve memur zammı başta olmak üzere sosyal refah düzenlemeleri ile vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar için hükümete talimatı verdi. Asgari ücret 2023 zammı enflasyon rakamlarının üzerinde hem TL hem de dolar bazlı rekor kırarken, gözler yeni yılda açıklanacak emekli ve memur zammına çevrildi.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA : Ocak 2023 emekli zammı sonrası SSK Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE OLDU

Asgari ücrette düğümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan çözdü. Asgari ücret 2023 Temmuz'a göre yüzde 54,6 oranında, Ocak ayına göre yüzde 100 oranında artışlar 8.506 TL olarak belirlendi.

Ekonomistler yıllık enflasyon beklentilerinin yüzde 67 civarında olduğunu belirtirken, 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 17 düzeyinde şekillendi.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA : Ocak 2023 emekli zammı sonrası SSK Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET ÇİFTE REKOR KIRDI

Asgari ücret, TL bazında kırdığı rekorun dışında; güncel kurla (18,67 TL-1 DOLAR) hesaplandığında 298 dolar düzeyinden 455 dolara çıkarak dolar bazlı da 20 yılın rekorunu kırdı.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA : Ocak 2023 emekli zammı sonrası SSK Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

OCAK ZAMMI ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK

Hem de emekli ve memur zammı Ocak ayında sosyal refah düzenlemeleri ile birlikte enflasyonun üzerine çıkacak. Atılacak olan adımların etkileri 2023 yılı boyunca devam edecek.

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