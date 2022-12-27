Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA : Ocak 2023 emekli zammı sonrası SSK Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 27.12.2022 00:05 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 00:05

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA : Ocak 2023 emekli zammı sonrası SSK Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı hesaplama tablosu ile emekli maaşı tablosu 2023 belli oluyor. 6 aylık TÜİK enflasyon oranları ile her 6 ayda bir emekli ve memur maaşlarına güncelleme yapılıyor. Bunun yanında enflasyon karşı vatandaşı korumak amacıyla sosyal refah düzenlemesi bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri, emekli zammı ne zaman yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorularına yanıt arıyor. Aralık enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandıktan sonra yeni emekli maaşı 2023 belli olacak. Peki, yeni emekli zammı maaşı ne kadar olacak? İşte emekli zammı son durum