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Emekli zammı hesaplama 2025 Temmuz: 4.veri belli oluyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
10:30
Emekli zammı hesaplama 2025 Temmuz: 4.veri belli oluyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kala gözler yeniden maaş artışlarına çevrildi. Emekliler, Temmuz ayında yapılacak zam oranını merakla beklerken, ilk tahminler de şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları yeni maaşlar; Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranlarının ardından netleşecek. Peki, Temmuz 2025'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte emekli zammı hesaplama...