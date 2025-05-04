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Haberler Yaşam Emekli zammı hesaplama 2025 Temmuz: 4.veri belli oluyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 10:30

Emekli zammı hesaplama 2025 Temmuz: 4.veri belli oluyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kala gözler yeniden maaş artışlarına çevrildi. Emekliler, Temmuz ayında yapılacak zam oranını merakla beklerken, ilk tahminler de şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları yeni maaşlar; Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranlarının ardından netleşecek. Peki, Temmuz 2025'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte emekli zammı hesaplama...

Emekli zammı hesaplama 2025 Temmuz: 4.veri belli oluyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz 2025'te emeklilere yapılacak maaş artışı merak konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği gibi emekli maaşlarına yılda iki kez, 6 aylık dönemler halinde zam yapılıyor. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75 oranında zam almış, en düşük maaş 14.469 TL'ye yükselmişti. TÜİK'in açıkladığı Ocak, Şubat ve Mart verileriyle 3 aylık enflasyon yüzde 10,06 oldu. Kesin zam oranı, Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin ardından netleşecek. Peki, Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı hesaplama 2025 Temmuz: 4.veri belli oluyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2025 NİSAN ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN DUYURULACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Ancak 3 Mayıs 2025 Cumartesi gününe rastladığı için, Nisan ayına ilişkin enflasyon oranları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da ilan edilecek.

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Emekli zammı hesaplama 2025 Temmuz: 4.veri belli oluyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI NETLEŞTİ!

Mart ayına ilişkin enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu. Buna göre, Mart 2025'te tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 2,46, yıllık ise yüzde 38,10 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta ise yüzde 2,46 olarak ölçüldü. Böylece yılın ilk üç ayına ait kümülatif enflasyon oranı yüzde 10,06 oldu.

Emekli zammı hesaplama 2025 Temmuz: 4.veri belli oluyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

NİSAN AYI ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankete göre, nisan ayı TÜFE artış beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 2,25 seviyesinden yüzde 3,07'ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 28,04'ten yüzde 29,98'e çıktı. Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü belli olacak.

Emekli zammı hesaplama 2025 Temmuz: 4.veri belli oluyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN YENİ MAAŞ TABLOSU

3 aylık TÜFE: Yüzde 10.06
Nisan TÜFE tahmini: Yüzde 3.07
Mayıs TÜFE tahmini: Yüzde 2.20
Haziran TÜFE tahmini: Yüzde 1.70