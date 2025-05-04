Emekli zammı hesaplama 2025 Temmuz: 4.veri belli oluyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz 2025'te emeklilere yapılacak maaş artışı merak konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği gibi emekli maaşlarına yılda iki kez, 6 aylık dönemler halinde zam yapılıyor. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75 oranında zam almış, en düşük maaş 14.469 TL'ye yükselmişti. TÜİK'in açıkladığı Ocak, Şubat ve Mart verileriyle 3 aylık enflasyon yüzde 10,06 oldu. Kesin zam oranı, Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin ardından netleşecek. Peki, Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?