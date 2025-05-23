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EMEKLİ MAAŞI ZAM HESAPLAMALARI: Emekli maaşı 14 bin 469, 15.000, 15.500, 16.000 TL olanlar ne kadar alacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 05:57
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
05:57
EMEKLİ MAAŞI ZAM HESAPLAMALARI: Emekli maaşı 14 bin 469, 15.000, 15.500, 16.000 TL olanlar ne kadar alacak?
Emekli zammı hesaplamaları başladı. 4 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı yüzde 13,36 zamla beraber 16 bin 402 liraya kadar çıkıyor. Bu durumda emekli maaşı 14 bin 469, 15.000, 15.500, 16.000 TL olanlar ne kadar alacak sorusu gündeme geldi. Peki, emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, hesaplama tablosu!