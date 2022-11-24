Emekli zammı hesaplama | Ocak 2023 emekli zammı ile SSK ve Bağ-KUR emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum

Emekli zammı son durum araştırılıyor. Ocak 2023'te yapılacak olan emekli zammı hesaplama tablosu üzerinden öğrenilebiliyor. TÜİK enflasyon rakamları ve ek zam ile birlikte emekli maaşı 2023 belli olacak. Vatandaşlar da emekli zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. SSK ve BAĞ-Kur için en düşük ve en yüksek emekli maaşı tablosu yakında ortaya çıkacak. Aralık enflasyon oranı ile birlikte yapılan hesaplamalar nihayetine erecek. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman? İşte emekli maaşı son durum