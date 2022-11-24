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Haberler Yaşam Emekli zammı hesaplama | Ocak 2023 emekli zammı ile SSK ve Bağ-KUR emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum
Giriş Tarihi: 24.11.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 08:08

Emekli zammı hesaplama | Ocak 2023 emekli zammı ile SSK ve Bağ-KUR emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum

Emekli zammı son durum araştırılıyor. Ocak 2023'te yapılacak olan emekli zammı hesaplama tablosu üzerinden öğrenilebiliyor. TÜİK enflasyon rakamları ve ek zam ile birlikte emekli maaşı 2023 belli olacak. Vatandaşlar da emekli zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. SSK ve BAĞ-Kur için en düşük ve en yüksek emekli maaşı tablosu yakında ortaya çıkacak. Aralık enflasyon oranı ile birlikte yapılan hesaplamalar nihayetine erecek. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman? İşte emekli maaşı son durum

Emekli zammı hesaplama | Ocak 2023 emekli zammı ile SSK ve Bağ-KUR emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum

Emekli zammı hesaplama tablosu üzerinden vatandaşlar emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. En düşük ve en yüksek emekli maaşı Ocak 2023 zammı ile birlikte belli olacak. TÜİK enflasyon rakamları emekli maaşı zammı için kritik bir öneme sahip. Peki, emekli maaşı zammı ne zaman yapılacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Emekli zammı hesaplama | Ocak 2023 emekli zammı ile SSK ve Bağ-KUR emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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Emekli zammı hesaplama | Ocak 2023 emekli zammı ile SSK ve Bağ-KUR emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum

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Emekli zammı hesaplama | Ocak 2023 emekli zammı ile SSK ve Bağ-KUR emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı hesaplama | Ocak 2023 emekli zammı ile SSK ve Bağ-KUR emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı son durum

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

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