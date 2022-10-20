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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA || 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 20.10.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 07:33

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA || 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yıla sayılı günler kalırken en merak edilen konulardan biri de emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı oldu. Bilindiği üzere emekli zammı, yılın son 6 ayına ait enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Yeni yıl için emekli maaşı hesaplama işlemleri devam ederken ''2023 SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin, yaptıkları açıklamalarda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini ve zammın enflasyonun üzerinde olacağını vurgulamıştı. Peki, 2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, yeni emekli maaş zammı hesaplama tablosu.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA || 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Yılsonuna yaklaşılmasıyla beraber emekli zammı hesaplama işlemleri başladı. Ocak 2023'te netleşecek olan emekli zam oranı, yılın ikinci yarısına ait enflasyon oranları temel alınarak değerlendirilecek. 3 aylık oranın geride kalmasıyla beraber milyonlarca emekli ''2023 SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. Emekli maaşlarına son olarak Temmuz ayında zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 3500 TL olmuştu. Yapılan açıklamalara göre 2023 emekli zam oranı, enflasyon oranının üstünde tutulacak. Peki, yeni emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? İşte, 2023 Ocak emekli maaş zammı son veriler ve hesaplama tablosu.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA || 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hükümet, gelirleri artıracak ve maaşlara ek zam olarak yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için çalışmalar yapıyor. İşte 2023 Ocak maaş zammı için hesaplanan rakamlar ile enflasyon farkı ve ek zam dahil yeni zamlı emekli maaş tablosu...

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA || 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli ve memur zammı yüzde 42,35 oranında belirlendi. Temmuz zammı ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi.

Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA || 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYINDA EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA || 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi, yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

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