Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA || 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 20.10.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 07:33

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA || 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yıla sayılı günler kalırken en merak edilen konulardan biri de emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı oldu. Bilindiği üzere emekli zammı, yılın son 6 ayına ait enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Yeni yıl için emekli maaşı hesaplama işlemleri devam ederken ''2023 SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin, yaptıkları açıklamalarda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini ve zammın enflasyonun üzerinde olacağını vurgulamıştı. Peki, 2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, yeni emekli maaş zammı hesaplama tablosu.