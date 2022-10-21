Yılın son 6 ayına ait enflasyon oranı ile belirlenecek olan emekli maaşı zam oranı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca emekli tarafından merakla beklenen emekli zammı hesaplamaları yeni yıla kısa süre kala hız kazandı. Emekli maaşlarına ek zam olarak yansıyacak sosyal refah düzenlemesi için de çalışmalar sürüyor. Bu noktada "2023 Ocak ayı SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Temmuz zammı ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı, yüzde 40 zam alarak 3.500 TL'ye yükselmişti. Peki, 2023 Ocak zammı ile yeni maaşlar nasıl olacak? SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı kaç TL olacak? İşte detaylar.