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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DURUM || 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 21.10.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 16:03

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DURUM || 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yılda geçerli olacak emekli zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. Yılsonuna kısa süre kala emekli maaş zammı için ilk tahminler de ortaya çıktı. Yılın ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek olan zam oranı için gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Hatırlanacağı üzere Temmuz ayında 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memur maaşı yüzde 41,69, emekli maaşı ise yüzde 42,35 oranında zam aldı. Peki, 2023 Ocak ayı SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 Ocak zammı ile yeni emekli maaş zammı hesaplama tablosu.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DURUM || 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Yılın son 6 ayına ait enflasyon oranı ile belirlenecek olan emekli maaşı zam oranı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca emekli tarafından merakla beklenen emekli zammı hesaplamaları yeni yıla kısa süre kala hız kazandı. Emekli maaşlarına ek zam olarak yansıyacak sosyal refah düzenlemesi için de çalışmalar sürüyor. Bu noktada "2023 Ocak ayı SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Temmuz zammı ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı, yüzde 40 zam alarak 3.500 TL'ye yükselmişti. Peki, 2023 Ocak zammı ile yeni maaşlar nasıl olacak? SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı kaç TL olacak? İşte detaylar.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DURUM || 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2 BAKANLIK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur ocak zammı için hükümete alım gücünü artıracak adımlar atılması yönünde talimat verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonun refah kaybında yol açtığı tahribatı giderecek çalışmaları yürütüyor.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DURUM || 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MAAŞLAR SOSYAL REFAH ARTIŞI İLE YÜKSELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamları da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DURUM || 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ TEMMUZ'DA YÜZDE 42,35 ZAM ALDI

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DURUM || 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYI DÖNEMİNDE EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı. 2022 yılında memurlar yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam almış oldu.

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