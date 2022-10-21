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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DURUM || 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 21.10.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 16:03

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DURUM || 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yılda geçerli olacak emekli zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. Yılsonuna kısa süre kala emekli maaş zammı için ilk tahminler de ortaya çıktı. Yılın ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek olan zam oranı için gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Hatırlanacağı üzere Temmuz ayında 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memur maaşı yüzde 41,69, emekli maaşı ise yüzde 42,35 oranında zam aldı. Peki, 2023 Ocak ayı SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 Ocak zammı ile yeni emekli maaş zammı hesaplama tablosu.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DURUM || 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

TABLO 1 - EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI TABLOSU

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DURUM || 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

TABLO 2 - EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DURUM || 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

TABLO 3 - SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DURUM || 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

TABLO 4 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR MAAŞLARI

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DURUM || 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
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