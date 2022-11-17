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Haberler Yaşam Emekli zammı hesaplama tablosu 2023: Ocak zammı sonrası SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.11.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 09:10

Emekli zammı hesaplama tablosu 2023: Ocak zammı sonrası SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı için heyecan dorukta. Bilindiği üzere emekli zam oranı, son 6 aylık enflasyon rakamları ile değerlendirilecek. Ekim enflasyonuyla beraber 4 aylık veri belli oldu. Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamları için bekleyiş sürerken dört aylık veriler ışığında emekli maaşlarındaki artış tahminleri gelmeye başladı. Bu bağlamda milyonlarca emekli, arama motorlarında ''2023 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, 2023 Ocak zammı ile SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C en yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı beklentileri ve ilk tahminler.

Emekli zammı hesaplama tablosu 2023: Ocak zammı sonrası SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Yılsonuna sayılı günler kala milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli zammı hesaplama işlemleri de hız kazandı. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon rakamları ile netlik kazanacak emekli maaşı zam oranı için 4 aylık enflasyon oranı belli olurken gözler 5. verinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Kasım ayı enflasyon oranıyla beraber hem memur hem de emekli zam oranı için daha net bir tablo oluşacak. 4 aylık veriler ışığında emekli zammı ile ilgili ilk tahminler gelmeye başladı. Bu kapsamda yeni yılda ne kadar maaş alacaklarını merak eden emekliler, ''2023 Ocak zammı ile SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Yeni yılda emekli zammı ne kadar olacak? İşte, emekli zammı son dakika gelişmeleri ve beklentiler.

Emekli zammı hesaplama tablosu 2023: Ocak zammı sonrası SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

TEMMUZ ZAMMI İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL OLDU!

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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Emekli zammı hesaplama tablosu 2023: Ocak zammı sonrası SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

2022 EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Emekli zammı hesaplama tablosu 2023: Ocak zammı sonrası SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

Emekli zammı hesaplama tablosu 2023: Ocak zammı sonrası SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ EK ZAM MI GETİRECEK?

Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

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