Emekli maaş zammı için heyecan dorukta. Bilindiği üzere emekli zam oranı, son 6 aylık enflasyon rakamları ile değerlendirilecek. Ekim enflasyonuyla beraber 4 aylık veri belli oldu. Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamları için bekleyiş sürerken dört aylık veriler ışığında emekli maaşlarındaki artış tahminleri gelmeye başladı. Bu bağlamda milyonlarca emekli, arama motorlarında ''2023 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, 2023 Ocak zammı ile SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C en yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı beklentileri ve ilk tahminler.