EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! 2025 Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL’ye yükselecek?

Milyonlarca emekli, Temmuz 2025'te yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ikinci zammı, 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Şu ana kadar açıklanan aylık TÜFE verileri doğrultusunda yapılan tahminler, Temmuz ayındaki maaş oranını belirleyecek. Emekliler, hem kök maaşlarına eklenecek zam oranını hem de en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını öğrenmek istiyor. Peki, Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?