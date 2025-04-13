Haberler
Yaşam
EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMALARI: 3 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
17:02
EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMALARI: 3 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin gözü Temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. İlk üç aylık enflasyon verilerinin belli olmasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşacak zam oranına dair tahminler netleşmeye başladı. Temmuz 2025'te uygulanacak maaş artışı, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyonuna göre belirlenecek. Peki, Temmuz'da emekliler ne kadar zam alacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?