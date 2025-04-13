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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMALARI: 3 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 17:02 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 17:02

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMALARI: 3 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin gözü Temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. İlk üç aylık enflasyon verilerinin belli olmasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşacak zam oranına dair tahminler netleşmeye başladı. Temmuz 2025'te uygulanacak maaş artışı, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyonuna göre belirlenecek. Peki, Temmuz'da emekliler ne kadar zam alacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMALARI: 3 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Yaklaşık 16,5 milyon emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak maaş zammında. Her yıl iki kez 6 aylık enflasyon verilerine göre güncellenen emekli maaşlarında, Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ilk 3 aylık oran belli oldu. Temmuz zammı için Nisan, Mayıs ve Haziran verileri beklenecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMALARI: 3 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI DUYURULDU!
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mart ayında yıllık enflasyon %38,10 arttı, aylık artış %2,46 oldu. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına ilişkin Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46 oldu.

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EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMALARI: 3 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ!

Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 olarak gerçekleşti.

Buna göre 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMALARI: 3 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

TEMMUZ 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Temmuz 2025 emekli maaş zammı oranı, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Nisan ayında %2,25, Mayıs ayında ise %1,87 olarak tahmin ediliyor. Haziran enflasyon verilerinin %1,50 ile %1,75 arasında olması durumunda, maaş zammının %15-17 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMALARI: 3 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI HESABI

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 olarak açıklanmıştı. TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre, aylık enflasyon yüzde 2,46 ile beklentilerin altında geldi.Yıllık enflasyon ise yüzde 38,1'e geriledi.