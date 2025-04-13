EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMALARI: 3 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Yaklaşık 16,5 milyon emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak maaş zammında. Her yıl iki kez 6 aylık enflasyon verilerine göre güncellenen emekli maaşlarında, Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ilk 3 aylık oran belli oldu. Temmuz zammı için Nisan, Mayıs ve Haziran verileri beklenecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?