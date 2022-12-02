EMEKLİ ZAMMI HESAPLANIYOR! İlk tahminler geldi: 2023 SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı için geri sayım artık resmen başladı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ve emeklilerin maaşları başta olmak üzere ilgili Bakanlıklara 'Alım gücünü iyileştirin' talimatını vermiş ve çalışmalar başlamıştı. Bu noktada Aralık ayıyla beraber çalışmalar hız kazanırken vatandaşlar da "2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte emekli zammı ile ilgili son durum ve detaylar…