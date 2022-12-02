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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLANIYOR! İlk tahminler geldi: 2023 SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.12.2022 22:18 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 22:18

EMEKLİ ZAMMI HESAPLANIYOR! İlk tahminler geldi: 2023 SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Milyonların merakla beklediği emekli zammı için gözler yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinde. 4 aylık veri ışığında ilk hesaplamalar ve tahminler yapılırken öte yandan "2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başlarken Aralık ayının da gelmesiyle birlikte artık neredeyse ülkenin tek gündemi maaşlara uygulanacak Ocak zam oranı haline geldi. Konuyla ilgili ise peş peşe açıklamalar yapılıyor. Peki, 2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler ve hesaplamalar…

EMEKLİ ZAMMI HESAPLANIYOR! İlk tahminler geldi: 2023 SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı için geri sayım artık resmen başladı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ve emeklilerin maaşları başta olmak üzere ilgili Bakanlıklara 'Alım gücünü iyileştirin' talimatını vermiş ve çalışmalar başlamıştı. Bu noktada Aralık ayıyla beraber çalışmalar hız kazanırken vatandaşlar da "2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte emekli zammı ile ilgili son durum ve detaylar…

EMEKLİ ZAMMI HESAPLANIYOR! İlk tahminler geldi: 2023 SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLANIYOR! İlk tahminler geldi: 2023 SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLANIYOR! İlk tahminler geldi: 2023 SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLANIYOR! İlk tahminler geldi: 2023 SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı.

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

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