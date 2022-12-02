EMEKLİ ZAMMI HESAPLANIYOR! İlk tahminler geldi: 2023 SSK - BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Milyonların merakla beklediği emekli zammı için gözler yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinde. 4 aylık veri ışığında ilk hesaplamalar ve tahminler yapılırken öte yandan "2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başlarken Aralık ayının da gelmesiyle birlikte artık neredeyse ülkenin tek gündemi maaşlara uygulanacak Ocak zam oranı haline geldi. Konuyla ilgili ise peş peşe açıklamalar yapılıyor. Peki, 2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler ve hesaplamalar…