Haberler Yaşam Emekli zammı için 3 ihtimal! "En düşük maaş 3500 TL'yi bulacak" 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?

Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 09:23

Emekli zammı için 3 ihtimal! "En düşük maaş 3500 TL'yi bulacak" 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?

Ülkemizde 13 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru oldukça yakından ilgilendiren emekli zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklama gelmişti. "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?" soruları Temmuz ayına yaklaşırken ülke gündemini meşgul eden konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 4 aylık enflasyon oranı açıklanmıştı. Zam oranının belirlenmesinde önemli rol oynayan bu verilerden geriye 2 aylık oran kaldı. Peki, Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilen tüm detaylar...