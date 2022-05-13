Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Emekli zammı için 3 ihtimal! "En düşük maaş 3500 TL'yi bulacak" 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?
Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 09:23

Emekli zammı için 3 ihtimal! "En düşük maaş 3500 TL'yi bulacak" 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?

Ülkemizde 13 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru oldukça yakından ilgilendiren emekli zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklama gelmişti. "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?" soruları Temmuz ayına yaklaşırken ülke gündemini meşgul eden konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 4 aylık enflasyon oranı açıklanmıştı. Zam oranının belirlenmesinde önemli rol oynayan bu verilerden geriye 2 aylık oran kaldı. Peki, Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

Emekli zammı için 3 ihtimal! En düşük maaş 3500 TL’yi bulacak 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?

2022 yılının başında maaşlara yapılan rekor orandaki zamlarla beraber bu kez milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayı emekli zammı gelişmelerine çevrildi. Çeşitli formüller gündeme gelirken bunlardan biri ise en düşük maaşın 3500 TL'yi bulabileceği yönünde. Vatandaşlar "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?" sorularına haftanın ilk gününden bu yana yanıt arıyor. İşte emekli zammı ile ilgili gündeme gelen formüller ve gelen açıklamaların detayları...

Emekli zammı için 3 ihtimal! En düşük maaş 3500 TL’yi bulacak 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?

4 AYLIK ORAN AÇIKLANDI

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arına da ortaya çıkmış oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kaldı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arını yüzde 31,71 oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli zammı için 3 ihtimal! En düşük maaş 3500 TL’yi bulacak 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı için 3 ihtimal! En düşük maaş 3500 TL’yi bulacak 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?

Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.

Emekli zammı için 3 ihtimal! En düşük maaş 3500 TL’yi bulacak 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?

Nisan enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.

SON DAKİKA