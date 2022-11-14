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Haberler Yaşam Emekli zammı için 4 aylık veri kesinleşti! 2023 Ocak zammı SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 07:37 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 07:37

Emekli zammı için 4 aylık veri kesinleşti! 2023 Ocak zammı SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri yeni haftanın ilk gününde de araştırma konusu oluyor. Enflasyon rakamları belirleyici unsur olurken şimdiye kadar 4 aylık oran netleşti. 2023 Ocak zammı emekli maaş hesaplama tablosu üzerinden belirginleşmeye başlamış oldu. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli zammı için yeni rakam merak edilirken "SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna da yanıt aranıyor. İşte emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri.

Emekli zammı için 4 aylık veri kesinleşti! 2023 Ocak zammı SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı güncel durum! Yeni yıla sayılı günler kala 2023 Ocak zammı için araştırmalar devam ediyor. 4 aylık enflasyon oranları belli olurken milyonlarca emekli vatandaş son açıklamaları öğrenmek için araştırma yapıyor. Şimdi ise geriye 2 aylık fark kaldı. Peki; SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli zammı için yeni rakam ne olacak? İşte emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri.

Emekli zammı için 4 aylık veri kesinleşti! 2023 Ocak zammı SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, emekli 4 aylık enflasyon oranları zam hesaplaması ve son açıklamalar…

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Emekli zammı için 4 aylık veri kesinleşti! 2023 Ocak zammı SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Emekli zammı için 4 aylık veri kesinleşti! 2023 Ocak zammı SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

Emekli zammı için 4 aylık veri kesinleşti! 2023 Ocak zammı SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ EK ZAM MI GETİRECEK?

Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

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