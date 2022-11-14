Emekli zammı son dakika gelişmeleri yeni haftanın ilk gününde de araştırma konusu oluyor. Enflasyon rakamları belirleyici unsur olurken şimdiye kadar 4 aylık oran netleşti. 2023 Ocak zammı emekli maaş hesaplama tablosu üzerinden belirginleşmeye başlamış oldu. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli zammı için yeni rakam merak edilirken "SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna da yanıt aranıyor. İşte emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri.