EMEKLİ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM! SSK ve Bağ-Kur 2023 Ocak ayı Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı zam oranı ne zaman açıklanacak?

Memur ve emekli zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Hükümet, her fırsatta enflasyonun altında zam yapılmayacağını vurgularken emekli zammı, yılın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon oranı ile netleşecek. Bu kapsamda hesaplamalar so 3 aya ait enflasyon verisi baz alınarak yapılıyor. Emekli maaşlarına Ocak ayında uygulanacak olan zam oranı için ilk veriler ve tahminler gelmeye başladı. Bu noktada SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak, enflasyon farkı zam oranı ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 Ocak Emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar...