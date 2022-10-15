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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM! SSK ve Bağ-Kur 2023 Ocak ayı Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı zam oranı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.10.2022 17:29 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 17:29

EMEKLİ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM! SSK ve Bağ-Kur 2023 Ocak ayı Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı zam oranı ne zaman açıklanacak?

Memur ve emekli zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Hükümet, her fırsatta enflasyonun altında zam yapılmayacağını vurgularken emekli zammı, yılın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon oranı ile netleşecek. Bu kapsamda hesaplamalar so 3 aya ait enflasyon verisi baz alınarak yapılıyor. Emekli maaşlarına Ocak ayında uygulanacak olan zam oranı için ilk veriler ve tahminler gelmeye başladı. Bu noktada SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak, enflasyon farkı zam oranı ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 Ocak Emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar...

EMEKLİ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM! SSK ve Bağ-Kur 2023 Ocak ayı Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı zam oranı ne zaman açıklanacak?

2023 Ocak memur ve emekli zammı için kritik sürece girildi. 6 aylık enflasyon oranı baz alınarak belirlenen zam oranında geriye yalnızca 3 aylık veri kaldı. Yılsonuna kısa süre kala '' 2023 Ocak Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı zam oranı ne zaman açıklanacak?'' soruları milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini gündemdeki yerini aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini ve yapılacak olan artışın enflasyonun üzerinde olacağını duyurmuştu. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, emekli ve memur zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM! SSK ve Bağ-Kur 2023 Ocak ayı Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı zam oranı ne zaman açıklanacak?

2023 OCAK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR!

Temmuz zammı emekli ve memur için oranlar şöyle ortaya çıkmıştı:

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,68

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EMEKLİ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM! SSK ve Bağ-Kur 2023 Ocak ayı Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı zam oranı ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

Bu rakam 2022 Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM! SSK ve Bağ-Kur 2023 Ocak ayı Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı zam oranı ne zaman açıklanacak?

VATANDAŞ ENFLASYONA EZİDİRİLMEYECEK!

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

EMEKLİ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM! SSK ve Bağ-Kur 2023 Ocak ayı Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı zam oranı ne zaman açıklanacak?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.

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