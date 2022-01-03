Emekli zammı için kritik gün geldi çattı! 2022 Ocak ayı SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Emekli maaş zammı için nefesler tutuldu ve kritik gün geldi. Son aylarda merakla beklenen oran, bugün açıklanacak olan Aralık enflasyonuyla birlikte netlik kazanacak. Hal böyle olunca sabah erken saatlerle beraber milyonlar "2022 Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Son yılların en büyük artışı bilindiği üzere asgari ücrete yapılmış ve bu zamla beraber emeklilerin zam beklentisi de büyümüştü. Buna göre; SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar…