Emekli zammı için kritik tarih! 2022 Ocak ayı Bağkur SSK emekli maaş zammı en yüksek en düşük ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Son dönemde piyasalardaki hareketlilikle beraber bilindiği üzere emeklilere ek zam gündeme gelmişti. Emekli zammı için çalışmalar ve formüller bir süredir gündemde yer almaya devam ediyor. Zamla ilgili formüllerin kısa zaman içerisinde Başkan Erdoğan'a sunulması beklenirken aynı zamanda gözler yılın son enflasyon verisinde. Hal böyleyken "En yüksek en düşük Bağkur SSK emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları ile gelişmeler yakından takip ediliyor. En çok dikkat çeken ihtimal ise enflasyon oranına ek olarak %25 zam uygulaması oldu. Peki, En yüksek en düşük Bağkur SSK 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte detaylar...