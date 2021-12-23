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Haberler Yaşam Emekli zammı için kritik tarih! 2022 Ocak ayı Bağkur SSK emekli maaş zammı en yüksek en düşük ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2021 07:03 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 07:05

Emekli zammı için kritik tarih! 2022 Ocak ayı Bağkur SSK emekli maaş zammı en yüksek en düşük ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Emeklilerin gözü kulağı Ocak 2022 emekli maaş zammı ile ilgili gelecek gelişmelere çevrildi. Konuyla ilgili çalışmalar sürerken gündemde yer alan yeni formüller ve beklentiler gün içerisinde binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Buna göre en çok dikkat çeken ihtimal enflasyon + %25 zam uygulaması oluyor. Bu noktada ise "En yüksek en düşük Bağkur SSK emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Aralık ayına ilişkin enflasyon oranı ile beraber maaşlara uygulanacak zam oranının belli olması bekleniyor. İşte 23 Aralık 2021 emekli zammı son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Emekli zammı için kritik tarih! 2022 Ocak ayı Bağkur SSK emekli maaş zammı en yüksek en düşük ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Son dönemde piyasalardaki hareketlilikle beraber bilindiği üzere emeklilere ek zam gündeme gelmişti. Emekli zammı için çalışmalar ve formüller bir süredir gündemde yer almaya devam ediyor. Zamla ilgili formüllerin kısa zaman içerisinde Başkan Erdoğan'a sunulması beklenirken aynı zamanda gözler yılın son enflasyon verisinde. Hal böyleyken "En yüksek en düşük Bağkur SSK emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları ile gelişmeler yakından takip ediliyor. En çok dikkat çeken ihtimal ise enflasyon oranına ek olarak %25 zam uygulaması oldu. Peki, En yüksek en düşük Bağkur SSK 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Emekli zammı için kritik tarih! 2022 Ocak ayı Bağkur SSK emekli maaş zammı en yüksek en düşük ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Son dakika emekli zammı haberleri: 2022 yılından itibaren geçerli olacak emekli maaşlarına yapılacak artış için ek zam gündemde. Emekli zammı için çalışmalar ve formüller masaya yatırılıyor. Emekli zammı formülleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak, ardından karar verilecek.

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Emekli zammı için kritik tarih! 2022 Ocak ayı Bağkur SSK emekli maaş zammı en yüksek en düşük ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Memur emeklilerinin, memurlara yapılacak ek zamdan yararlanması beklenirken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de pek çok formül gündemde.

Emekli zammı için kritik tarih! 2022 Ocak ayı Bağkur SSK emekli maaş zammı en yüksek en düşük ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. İlk formüle göre bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek.

Emekli zammı için kritik tarih! 2022 Ocak ayı Bağkur SSK emekli maaş zammı en yüksek en düşük ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Örneğin; Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki 23.85'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık TÜFE yani emeklilerin zam oranı yüzde 14.2 olacak.

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