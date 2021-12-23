Emekli zammı için kritik tarih! 2022 Ocak ayı Bağkur SSK emekli maaş zammı en yüksek en düşük ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Emeklilerin gözü kulağı Ocak 2022 emekli maaş zammı ile ilgili gelecek gelişmelere çevrildi. Konuyla ilgili çalışmalar sürerken gündemde yer alan yeni formüller ve beklentiler gün içerisinde binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Buna göre en çok dikkat çeken ihtimal enflasyon + %25 zam uygulaması oluyor. Bu noktada ise "En yüksek en düşük Bağkur SSK emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Aralık ayına ilişkin enflasyon oranı ile beraber maaşlara uygulanacak zam oranının belli olması bekleniyor. İşte 23 Aralık 2021 emekli zammı son dakika gelişmeleri ve detaylar...