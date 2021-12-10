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Haberler Yaşam Emekli zammı için kritik viraj "Aralık enflasyonu" 2022 Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?
Giriş Tarihi: 10.12.2021 07:34 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 07:35

Emekli zammı için kritik viraj "Aralık enflasyonu" 2022 Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

Emekli maaş zammı Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla beraber netleşmeye başladı. Şimdiye dek açıklanan 5 aylık enflasyon sonuçlarıyla beraber gelecek sene için uygulanacak zam oranı yüzde 10.48 oldu. Hal böyleyken ise konuyla ilgili olarak "En düşük en yüksek SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milyonları ilgilendiren zam oranı Aralık ayı enflasyonuna göre şekillenecek. Peki, 2022 Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak? İşte son durum ve gelişmeler...

Emekli zammı için kritik viraj Aralık enflasyonu 2022 Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

Milyonların gözü Aralık ayına gelinmesiyle beraber 2022 Memur ve emekli maaşı Ocak zammı için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon sonuçlarının belirleyeceği zam oranıyla ilgili olarak "SSK-BAĞKUR 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Şimdiye kadarki 5 aylık verilere göre yapılan hesaplamalarda yeni yıla ilişkin zam oranı yüzde 10.48'lik bir oranı işaret ediyor. Peki, SSK Bağkur en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm son dakika açıklamaları ve detaylar...

Emekli zammı için kritik viraj Aralık enflasyonu 2022 Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

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Emekli zammı için kritik viraj Aralık enflasyonu 2022 Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

Emekli zammı için kritik viraj Aralık enflasyonu 2022 Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Emekli zammı için kritik viraj Aralık enflasyonu 2022 Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.

Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.

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