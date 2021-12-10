Emekli zammı için kritik viraj "Aralık enflasyonu" 2022 Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

Emekli maaş zammı Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla beraber netleşmeye başladı. Şimdiye dek açıklanan 5 aylık enflasyon sonuçlarıyla beraber gelecek sene için uygulanacak zam oranı yüzde 10.48 oldu. Hal böyleyken ise konuyla ilgili olarak "En düşük en yüksek SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milyonları ilgilendiren zam oranı Aralık ayı enflasyonuna göre şekillenecek. Peki, 2022 Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak? İşte son durum ve gelişmeler...