Emekli zammı için kritik viraj "Aralık enflasyonu" 2022 Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.

Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.