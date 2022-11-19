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Haberler Yaşam Emekli zammı için talimat verildi! Maaşlardaki artış için ilk hesaplamalar geldi: 2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 19.11.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 07:43

Emekli zammı için talimat verildi! Maaşlardaki artış için ilk hesaplamalar geldi: 2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli zammı için gözler yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinde. 4 aylık veri ışığında ilk hesaplamalar ve tahminler yapılırken öte yandan "2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşı enflasyona ezdirmeme politikasını sürdüren hükümet aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde maaş zamlarına ek olarak sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaşıyor. Peki, 2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte ilk tahminler ve hesaplamalar…

Emekli zammı için talimat verildi! Maaşlardaki artış için ilk hesaplamalar geldi: 2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı için nefesler tutuldu. Gelen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ve emeklilerin maaşları başta olmak üzere ilgili Bakanlıklara 'Alım gücünü iyileştirin' talimatını verdi. Bu noktada yıl sonuna doğru çalışmalar hız kazanırken öte yandan "2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte emekli zammı ile ilgili son durum ve detaylar…

Emekli zammı için talimat verildi! Maaşlardaki artış için ilk hesaplamalar geldi: 2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası emekli maaşı, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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Emekli zammı için talimat verildi! Maaşlardaki artış için ilk hesaplamalar geldi: 2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen memur ve emekli zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, 4 aylık enflasyon oranları ışığında emekli zammı hesaplaması…

Emekli zammı için talimat verildi! Maaşlardaki artış için ilk hesaplamalar geldi: 2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Emekli zammı için talimat verildi! Maaşlardaki artış için ilk hesaplamalar geldi: 2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

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