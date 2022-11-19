Emekli zammı için talimat verildi! Maaşlardaki artış için ilk hesaplamalar geldi: 2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli zammı için gözler yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinde. 4 aylık veri ışığında ilk hesaplamalar ve tahminler yapılırken öte yandan "2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşı enflasyona ezdirmeme politikasını sürdüren hükümet aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde maaş zamlarına ek olarak sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaşıyor. Peki, 2023 Ocak ayı Bağkur SSK en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte ilk tahminler ve hesaplamalar…