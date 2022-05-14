Haberler Yaşam Emekli zammı ile en düşük maaş 1000 TL artabilir! SSK, Bağ-Kur 2022 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Giriş Tarihi: 14.05.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 07:21

Emekli zammı ile en düşük maaş 1000 TL artabilir! SSK, Bağ-Kur 2022 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı şimdilerde emekli Temmuz zammı gelişmelerine kilitlendi. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyonun belirleyici etken olacağı kritik karara geri sayım sürerken konuyla ilgili üç formül gündeme taşındı. Bu noktada ise "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Eğer gündemdeki formüllerden birisi uygulamaya geçerse en düşük maaş tutarı 2500'den 3500 TL'ye kadar çıkabilir. Peki, SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu? İşte detaylar...