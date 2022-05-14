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Haberler Yaşam Emekli zammı ile en düşük maaş 1000 TL artabilir! SSK, Bağ-Kur 2022 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 07:21

Emekli zammı ile en düşük maaş 1000 TL artabilir! SSK, Bağ-Kur 2022 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı şimdilerde emekli Temmuz zammı gelişmelerine kilitlendi. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyonun belirleyici etken olacağı kritik karara geri sayım sürerken konuyla ilgili üç formül gündeme taşındı. Bu noktada ise "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Eğer gündemdeki formüllerden birisi uygulamaya geçerse en düşük maaş tutarı 2500'den 3500 TL'ye kadar çıkabilir. Peki, SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu? İşte detaylar...

Emekli zammı ile en düşük maaş 1000 TL artabilir! SSK, Bağ-Kur 2022 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen emekli maaş zammı hazırlığı açıklamasının ardından gözler yeniden temmuz zam dönemine çevrildi. 4 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak Haziran enflasyonuyla beraber uygulanacak olan zam oranı da netleşecek. Nefeslerin tutulduğu tarihe yaklaşırken öte yandan "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte emekli maaş zammına ilişkin tüm son dakika gelişmeleri ve ayrıntılar…

Emekli zammı ile en düşük maaş 1000 TL artabilir! SSK, Bağ-Kur 2022 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

4 AYLIK ORAN AÇIKLANDI

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arına da ortaya çıkmış oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kaldı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arını yüzde 31,71 oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

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Emekli zammı ile en düşük maaş 1000 TL artabilir! SSK, Bağ-Kur 2022 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı ile en düşük maaş 1000 TL artabilir! SSK, Bağ-Kur 2022 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.

Emekli zammı ile en düşük maaş 1000 TL artabilir! SSK, Bağ-Kur 2022 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Nisan enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.

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