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Haberler Yaşam Emekli zammı ile en düşük maaş 3500 TL'yi bulabilir! 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?
Giriş Tarihi: 12.05.2022 07:47 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 07:47

Emekli zammı ile en düşük maaş 3500 TL'yi bulabilir! 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaş zammı için gözler yılın ilk yarısına ait enflasyon verileriyle uygulanacak zam formülüne çevrildi. 4 Temmuz tarihinde açıklanacak Haziran enflasyonuyla beraber uygulanacak olan zam oranı da netleşecek. Nefeslerin tutulduğu tarihe yaklaşırken öte yandan "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklanan enflasyon verileriyle beraber emeklilerin maaşlarına yüzde 30 oranında zammın kesinleştiği biliniyor. Peki, SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu? İşte detaylar...

Emekli zammı ile en düşük maaş 3500 TL’yi bulabilir! 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen emekli maaş zammı hazırlığı açıklamasının ardından gözler yeniden 2022 temmuz zam dönemine çevrildi. 13 milyon emekli ile 4 milyon memur için yılın ikinci zam oranı bilindiği gibi Temmuz ayında belirlenecek. Yaşanan yeni gelişmelerle beraber "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri...

Emekli zammı ile en düşük maaş 3500 TL’yi bulabilir! 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?

4 AYLIK ORAN AÇIKLANDI

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arına da ortaya çıkmış oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kaldı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arını yüzde 31,71 oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

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Emekli zammı ile en düşük maaş 3500 TL’yi bulabilir! 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı ile en düşük maaş 3500 TL’yi bulabilir! 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?

Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.

Emekli zammı ile en düşük maaş 3500 TL’yi bulabilir! 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?

Nisan enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.

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