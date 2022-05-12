Haberler Yaşam Emekli zammı ile en düşük maaş 3500 TL'yi bulabilir! 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?

Giriş Tarihi: 12.05.2022 07:47 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 07:47

Emekli zammı ile en düşük maaş 3500 TL'yi bulabilir! 2022 SSK, Bağ-Kur En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaş zammı için gözler yılın ilk yarısına ait enflasyon verileriyle uygulanacak zam formülüne çevrildi. 4 Temmuz tarihinde açıklanacak Haziran enflasyonuyla beraber uygulanacak olan zam oranı da netleşecek. Nefeslerin tutulduğu tarihe yaklaşırken öte yandan "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklanan enflasyon verileriyle beraber emeklilerin maaşlarına yüzde 30 oranında zammın kesinleştiği biliniyor. Peki, SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu? İşte detaylar...