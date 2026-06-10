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EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESABI: 5.veri netleşti! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:53
EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESABI: 5.veri netleşti! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca vatandaş, Temmuz 2026 döneminde yapılacak emekli zammı yakından takip ediyor. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte beş aylık zam oranı büyük ölçüde şekillendi. Yılın ilk beş ayında oluşan enflasyon rakamları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık hesaplamalarında belirleyici oluyor. Peki, Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?