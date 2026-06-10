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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESABI: 5.veri netleşti! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:53

EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESABI: 5.veri netleşti! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaş, Temmuz 2026 döneminde yapılacak emekli zammı yakından takip ediyor. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte beş aylık zam oranı büyük ölçüde şekillendi. Yılın ilk beş ayında oluşan enflasyon rakamları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık hesaplamalarında belirleyici oluyor. Peki, Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESABI: 5.veri netleşti! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli, temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam oranını merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirleyici olan enflasyon verilerinin büyük bölümü açıklanırken, son veri için geri sayım sürüyor. En düşük emekli aylığına ilişkin olası düzenlemeler de gündemdeki yerini koruyor.

EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESABI: 5.veri netleşti! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!

2026 yılının ilk aylarında enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 ve nisanda yüzde 4,18 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,71 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 oldu.

Buna göre TÜFE; mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71, yılbaşına göre yüzde 16,61 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,61 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre değişim ise yüzde 32,24 olarak hesaplandı.

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EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESABI: 5.veri netleşti! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

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EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESABI: 5.veri netleşti! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TAHMİNLER NEYİ GÖSTERİYOR

5 aylık oranın yüzde 16.61 çıkmasından sonra Haziran enflasyonu ve Temmuz artışı için de tahminler ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada iki ayrı tahmin ortaya çıktı. Merkez Bankası son enflasyon raporu ile yıl sonu tahminini güncelledi ve yüzde 26 olarak açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESABI: 5.veri netleşti! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

İkinci tahmin ise yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinden geldi. Buna göre ekonomistler haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti.Merkez Bankası'nın Yüzde 26'lık yıl sonu tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.38 seviyesinde olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz artışını yüzde 17.38 olarak belirlerken, memurlar ve memur emeklileri de 5.75 puanlık enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında yüzde 13.15 artış alacak.

EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESABI: 5.veri netleşti! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE ZAM ORANLARI

Toplam enflasyon: %16.60
5 aylık enflasyon farkı: %5.04
Toplu sözleşme zammı: %7
Kümülatif zam: %12.40

EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESABI: 5.veri netleşti! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESABI: 5.veri netleşti! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI OCAKTA NE KADAR OLDU?

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) zam oranı ocak ayında yüzde 12,19 olurken Memur ve Emekli Sandığı (4C) zam oranı yüzde 18,60 şeklinde hesaplandı. En düşük emekli aylığı ise 20.000 lira oldu.

EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESABI: 5.veri netleşti! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.58
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31

EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESABI: 5.veri netleşti! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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