EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESABI: 5.veri netleşti! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!

2026 yılının ilk aylarında enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 ve nisanda yüzde 4,18 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,71 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 oldu.

Buna göre TÜFE; mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71, yılbaşına göre yüzde 16,61 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,61 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre değişim ise yüzde 32,24 olarak hesaplandı.